Курс валют на 25 февраля: доллар и евро немного подорожали

На вторник, 25 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Гривна несколько ослабела относительно обеих валют.

Как информирует НБУ на своем сайте, 25 февраля стоимость американской валюты составит 24 гривны 50 копеек Это на 5 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Читайте также: В чем преимущества укрепления гривны: объяснение НБУ

За главную валюту Евросоюза во вторник следует отдать 26 гривен 51 копейку. То есть на 10 копеек больше, чем было 24 февраля.

Что известно о колебаниях курса валюты в 2020 году

В январе валюта начала ощутимо дорожать. В течение первого месяца 2020 года стоимость американской валюты выросла больше чем на 1 гривну, европейской – на 90 копеек.

В начале февраля стоимость обоих валют продолжила расти. Доллар перешагнул отметку в 25 гривен, а цена одного евро приблизилась к 28 гривнам. Однако уже с середины месяца валюта немного подешевела. Сейчас держится на уровне 24,5 гривны за доллар и 26,5 гривны за евро.

Как рассказал в комментарии 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре-декабре, а в январе 2020 года.

В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году это не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин являются очень низкими. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,

– отметил эксперт.

Важно! Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

Обратите внимание: Как открытие рынка земли повлияет на курс валют: объяснение НБУ



Статистика курса гривны к доллару за последние 13 лет / Инфографика 24 канала