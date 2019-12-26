Курс валют на 26 декабря: гривна достигла максимума к доллару, евро также упал в цене

На четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Согласно данным НБУ, за один американский доллар придется выложить 23,26 гривны. Заметим, что такой курс является новым максимальным значением с января 2016 года. Предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 24 декабря. Тогда за доллар надо было выложить 23,28 гривны.

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Если сравнивать с курсом на вторник, 24 декабря, то доллар потерял в цене 2 копейки. Относительно евро, то он также подешевел по сравнению с курсом предыдущего банковского дня. Однако уже на 1 копейку. Таким образом, в четверг евро будет стоить 25,77 гривны.

К слову, за ноябрь украинская гривна по официальному курсу НБУ выросла к доллару на 3,4%. В то же время за 11 месяцев 2011 года ее рост можно было наблюдать на уровне 13,4% – до 23,97 гривны за доллар.

Как отметил экономический эксперт Сергей Головнев, в 2020 году доллар для украинцев будет стоить примерно на уровне 27 гривен.

Согласно прогнозу многих мировых консалтинговых инвестиционных агентств, курс примерно будет на этом уровне – 27 гривен за доллар. Также сейчас все прогнозируют это и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,

– пояснил он в комментарии 24 канала.

Эксперты, со своей стороны, объясняют укрепление гривны следующими факторами:

рост спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высокий урожай зерновых;

низкие цены на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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