Курс валют на 29 января: доллар и евро снова выросли

На среду, 29 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно прибавили в цене.

Каким будет курс доллара по отношению к гривне

Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, в среду один американский доллар будет стоить 24,72 гривны. Это на 12 копеек больше , чем было в предыдущий банковский день.

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Заметим, что в конце прошлого года доллар опустился до 23,3 гривны за единицу. Однако уже в новом 2020 году он в основном рос. В итоге 17 января доллар второй раз за месяц (впервые было 10 числа) преодолел отметку в 24 гривны , однако с тех пор ниже не опускался.

Среди причин этого называют неожиданные действия НБУ, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов . Также на ситуацию могло повлиять и то, что в это время экономика Украины работала не на полную.

Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.



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Каким будет курс евро по отношению к гривне

Если сравнивать с курсом на 28 января , евро немного вырос. Таким образом, европейская валюта подорожала на 9 копеек и будет стоить в среду 27,21 гривны за единицу. Примечательно, что в предыдущий банковский день евро также подорожал.

В конце прошлого года евро основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен . В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.