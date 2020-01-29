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      Курс валют на 29 января: доллар и евро снова выросли

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      Каким будет курс валют от НБУ 29 января / Getty Images

      На среду, 29 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно прибавили в цене.

      Каким будет курс доллара по отношению к гривне

      Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, в среду один американский доллар будет стоить 24,72 гривны. Это на 12 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

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      Заметим, что в конце прошлого года доллар опустился до 23,3 гривны за единицу. Однако уже в новом 2020 году он в основном рос. В итоге 17 января доллар второй раз за месяц (впервые было 10 числа) преодолел отметку в 24 гривны, однако с тех пор ниже не опускался.

      Среди причин этого называют неожиданные действия НБУ, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов. Также на ситуацию могло повлиять и то, что в это время экономика Украины работала не на полную.

      Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

      курс валют в независимой Украине, курс валют с 1996 по 2019 годы
      Как менялась валюта за время независимости Украины / Инфографика 24 канала

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      Каким будет курс евро по отношению к гривне

      Если сравнивать с курсом на 28 января, евро немного вырос. Таким образом, европейская валюта подорожала на 9 копеек и будет стоить в среду 27,21 гривны за единицу. Примечательно, что в предыдущий банковский день евро также подорожал.

      В конце прошлого года евро основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

      С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу. Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В итоге европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. 27 числа она снова упала ниже 27 гривен – до 26,85 гривны за один евро. Но на следующий банковский день евро уже поднялся до 27,12 гривны.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Гривна НБУ Деньги Евро Доллар-Гривна Валюта Курсы валют Доллар
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