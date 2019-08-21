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      Квартира-студия: что это такое, плюсы, минусы и идеи планировки с фото

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      Квартира-студия: что это такое, плюсы, минусы и советы дизайна с фото
      Квартира-студия: что это такое, плюсы, минусы и советы дизайна с фото / Коллаж 24 канала

      Что такое квартира-студия? Какие преимущества и недостатки такого жилья и какие особенности стоит учесть во время работы над дизайном интерьера такого помещения. Об этом и больше узнайте далее в материале.

      Что такое квартира-студия?

      Квартира-студия – это жилое помещение, которое не разделено жесткими перегородками, в нем в основном нет дверей, кроме входной и двери в санузел. Этот вид жилья "родился" в США в 20-х годах прошлого века, как бюджетный вариант собственного жилья.

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      Распределение зон в таких квартирах обычно делают расстановкой мебели, выделением цветных зон, покрытием пола или перепадом его уровня. Стандартная, не расширенная, студия в одном пространстве чаще всего объединяет столовую, гостиную и спальную зоны.

      В ней может предусматриваться использование раздвижных перегородок или зонирование с помощью дизайнерских решений.

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      Особенности квартиры-студии

      Наибольший спрос на жилье на первичном рынке недвижимости Украины сегодня наблюдается именно на 1-комнатные квартиры. Среди вариантов застройщики часто предлагают именно квартиры-студии. Такие квартиры пользуются популярностью для аренды или покупки среди студентов, молодежи или молодых пар.

      В студиях обычно много света и пространства. Однако, если здесь живет больше, чем один человек, то личного пространства для каждого может не хватать.

      Главная особенность квартиры-студии – она не предусматривает изолированной кухни в виде отдельной комнаты. Это стоит учесть, если вы любите готовить дома. Тогда стоит позаботиться о мощной вытяжке.

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      Зона спальни также не отделена от остального жилого пространства. Как вариант ее можно изолировать занавесками, ширмой или подвижными перегородками.

      квартира студія дизайн
      Минималистичный дизайн квартиры-студии

      Плюсы квартиры-студии

      Среди очевидных преимуществ квартир-студий специалисты выделяют такие:

      1. Экономия денег. Если хотите инвестировать в недвижимость, но у вас ограниченный бюджет, покупка квартиры-студии может стать хорошим вариантом для приобретения. Такое жилье чаще всего является доступнее, чем классические 1-2-комнатные квартиры.

      Благодаря небольшой площади в таких квартирах, как правило, небольшие счета за коммуналку.

      2. Эффективность и функциональность пространства. Отсутствие перегородок позволяет создать более эффективное пространство. В таком помещении каждый квадратный метр будет использован рационально, что делает студию похожей на смарт-квартиру.

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      Не нужно тратить дополнительного времени и усилий на уборку, а если в семье есть ребенок, то он всегда будет на виду.

      3. Единый стиль

      Небольшую площадь студии легко можно оформить без отклонений от какого-то определенного стиля.

      4. Хорошая акустика. Квартиры-студии правильной формы любят музыканты или ценители качественного звука. Правда, до того как им наслаждаться нужно будет позаботиться о надлежащей звукоизоляции.

      квартира студия дизайн інтер'єр
      Квартиры-студии правильной формы обладают хорошей акустикой

      До того, как вкладывать деньги в недвижимость, кроме преимуществ, стоит узнать и о ее недостатках.

      Минусы квартир-студий

      1. Вся квартира, как на ладони, а громоздкие системы хранения будут занимать много места и будут на виду.

      Читайте по теме: Как правильно хранить вещи дома: практические советы

      2. Отсутствие личного пространства. Если в таком доме проживает более одного человека, то стоит быть готовым к тому, что личного пространства будет минимум. Например, если у сожителей разный режим работы или сна, это может быть дискомфортно.

      3. Запахи из кухни. Мощная вытяжка должна стать обязательным элементом квартиры-студии. Но часто даже она не способна справиться с запахами, которые распространяются из зоны кухни на всю квартиру во время готовки.

      4. Ограниченный выбор мебели. Если вы любите классику и в дизайне интерьера отдаете предпочтение тяжелой мебели в стиле барокко или ампир, то в студии для нее просто может не хватить места.

      5. Трудности с перепланировкой. Если вы рассматриваете вариант покупки в панельном доме, то стоит заранее проверить законность и надежность перепланировок, которые там были проведены.

      Узнайте больше: Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности

      Дизайн квартиры-студии

      В оформлении квартиры-студии важно руководствоваться правилом, чтобы все пространство было выполнено в едином стиле, чтобы не превратить помещение в захламленную комнату.

      Квартира-студия: примеры дизайна

      квартира студия скандинавський стиль
      Квартира-студия: пример дизайна в скандинавском стиле

      квартира студія дизайн лофт
      Квартира-студия в стиле лофт

      квартира студія дизайн екостиль
      Квартира-студия: пример дизайна в эко-стиле

      Смотрите также: Квартира в стиле эко: 5 простых лайфхаков под силу каждому

      Цены на квартиры-студии в Украине

      На сайте по поиску жилья ЛУН.ua можно отыскать квартиры-студии для покупки в Киеве от 30 до 130 тысяч долларов США.

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      квартира студія ціна Київ

      Актуально: Цены на квартиры в новостройках Киева: как изменились в июле

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      Теги: Новости недвижимости Советы Декор и дом Цены на недвижимость Идеи для интерьера Дизайн
      Источник: 24 канал
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