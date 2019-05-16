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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Латвийский инвестор обратился к послу Латвии из-за незаконных действий таможни, СБУ и ГПУ

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      Латвийский инвестор обратился к послу Латвии из-за незаконных действий таможни, СБУ и ГПУ

      От действий должностных лиц Сумской таможни по блокированию автомобилей и таможенному оформлению грузов ряда предприятий, импортирующих ткани, пострадала латвийская компания.

      Об этом заявил заместитель директора OOO "LBTEX" (Рига, Латвия) Валерий Еремин в письме Чрезвычайному и Полномочному Послу Латвийской Республики в Украине Юрису Пойкансу.

      "Мы вынуждены обратиться к Вам за помощью для прекращения незаконных действий сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и оперативными сотрудниками ГУ БКОЗ СБ Украины, в частности следователем Генеральной прокуратуры Украины Терещенко С.Н. и прокурором Генеральной прокуратуры Украины Даничем Е.А., сотрудником СБУ Нестренко Б.В.", – утверждает в письме Еремин.

      По данным предпринимателя, между ООО "LBTEX" (Латвия, Рига) и ООО "ВУЛТЕКС-С" (Сумы, Украина) заключен внешнеэкономический контракт. И именно на таможенном посту "Центральный" в Сумах должны проводиться таможенные формальности для завершения таможенного оформления товаров. Право собственности на товар переходит от продавца к покупателю с момента таможенного оформления товара в Украине.

      По словам Еремина, 14 мая 2019 года на таможенном терминале начали происходить незаконные следственные действия, в частности, изъятие товаров, принадлежащих ООО "LBTEX".

      "Нашим представителем в городе Сумы подано соответствующее заявление о преступлении, совершенном вышеупомянутыми должностными лицами, которое зарегистрировано в Сумском городском отделе полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Предварительные убытки, причиненные незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов, составляет 4,362 млн грн", – добавил Еремин.

      В компании считают, что чиновники силовых структур превышают свои служебные полномочия и безосновательно изымают товар, предназначенный для ООО "ВУЛТЕКС-С", который принадлежит ООО "LBTEX".

      "Просим дипломатического вмешательства в явно незаконные действия сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и ГУ БКОЗ СБ Украины, в частности следователя Терещенко С.Н., прокурора Данич Е.А., оперативного сотрудника СБУ Нестренко Б.В., которые своими действиями наносят нашему предприятию ущерб и делают экономически невыгодным дальнейшее сотрудничество с предприятиями Украины", – отмечается в письме.

      Напомним, ранее ряд компаний, импортирующих ткани, в том числе для нужд армии, обратились к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с блокированием импорта товаров на Сумской таможне.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики ГПУ СБУ
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