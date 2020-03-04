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      Летом в Украине будут искать нелегальных добытчиков янтаря: как это будут делать

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      В Украине летом 2020 года начнут проводить рейды для выявления нелегальной добычи янтаря. Для этого будут привлекать представителей правоохранительных органов.

      Хотя нелегальная добыча янтаря и уменьшается, но все же активно ведется. Об этом заявил экс-министр энергетики Алексей Оржель, пишет УНИАН.

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      Уже с лета нужно провести рейды по главным областям – Житомирской и Ровненской,
      – пояснил министр.

      По его мнению, без соответствующего правоохранительного давления, даже когда есть вариант возможной легализации, ничего не будет.

      Оржель отметил, что теперь, когда необходимые законы приняли, нужно ехать на места. А там непосредственно активно привлекать правоохранительные органы и местные власти. Ведь только так можно на практике легализовать добычу янтаря.

      Что известно о законодательстве по добыче янтаря

      Что известно о добыче янтаря в Украине?Масштабный нелегальная добыча янтаря происходит в Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Поэтому в регионах даже несколько раз вспыхивали стычки между правоохранителями и нелегальными копателями. Хотя, по неофициальным данным, именно правоохранители покрывали не менее 90% нелегальной добычи янтаря.

      Генпрокуратура за последние 5 лет задержала десятки людей в "янтарных делах". По данным НАБУ, на самом высоком уровне нелегальные схемы "покрывали" экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Однако дела по ним так ничем и не завершились.

      В полиции также отмечают, что стихийные копатели янтаря повредили более 6,2 тысячи гектаров земель лесного фонда и более тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Такие масштабы имеют катастрофические экологические последствия.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Законодательство Алексей Оржель Житомирская область Ровно Янтарь
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