Летом в Украине будут искать нелегальных добытчиков янтаря: как это будут делать

В Украине летом 2020 года начнут проводить рейды для выявления нелегальной добычи янтаря. Для этого будут привлекать представителей правоохранительных органов.

Хотя нелегальная добыча янтаря и уменьшается, но все же активно ведется. Об этом заявил экс-министр энергетики Алексей Оржель, пишет УНИАН.

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Уже с лета нужно провести рейды по главным областям – Житомирской и Ровненской,

– пояснил министр.

По его мнению, без соответствующего правоохранительного давления, даже когда есть вариант возможной легализации, ничего не будет.

Оржель отметил, что теперь, когда необходимые законы приняли, нужно ехать на места. А там непосредственно активно привлекать правоохранительные органы и местные власти. Ведь только так можно на практике легализовать добычу янтаря.

Что известно о законодательстве по добыче янтаря

В феврале 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. С 2022 года плата составит 10% вместо текущих 25%.

Кроме того, 19 декабря 2019 года нардепы проголосовали за еще один законопроект, а именно о легализации добычи янтаря. 27 декабря документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о добыче янтаря в Украине?Масштабный нелегальная добыча янтаря происходит в Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Поэтому в регионах даже несколько раз вспыхивали стычки между правоохранителями и нелегальными копателями. Хотя, по неофициальным данным, именно правоохранители покрывали не менее 90% нелегальной добычи янтаря.



Генпрокуратура за последние 5 лет задержала десятки людей в "янтарных делах". По данным НАБУ, на самом высоком уровне нелегальные схемы "покрывали" экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Однако дела по ним так ничем и не завершились.



В полиции также отмечают, что стихийные копатели янтаря повредили более 6,2 тысячи гектаров земель лесного фонда и более тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Такие масштабы имеют катастрофические экологические последствия.