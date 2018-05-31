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Лишь недавно отпраздновал день рождения: в госпитале умер воин со Львова

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В госпитале Днепра от полученных на Донбассе травм скончался боец из Львова Юрий Доганик
В госпитале Днепра от полученных на Донбассе травм скончался боец из Львова Юрий Доганик / Соцсети

В военном госпитале Днепра умер боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Юрий Довганык. Мужчина получил тяжелые ранения в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминстрации, украинский воин лишь недавно, а именно 27 мая, отпраздновал свой 47 день рождения.

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"В зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Довганик Юрий Дмитриевич. Родился он 27 мая 1971. Уроженец Львова умер от тяжелых ранений в военном госпитале Днепра. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой", – говорится в заметке.

Юрій Довганик, Донбас, втрати, добробат, ЗСУ, Львів
Юрий Довганик получил тяжелые ранения в Донбассе и погиб в госпитале Днепра

Как пишет Zaxid.net, Юрий Довганик учился в Ставропийском высшем профессиональном училище Львова. Участвовал в боях на Донбассе в составе добровольческого батальона.

У погибшего остались жена Оксана и дочь Василиса. Они проживают в селе Карачинов Яворовского района Львовской области.

Напомним, недавно на Донбассе погиб еще один боец-доброволец с позывным "Хитрый".

Теги: Новости Украины Новости Днепра Новости Львова Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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