Лишь недавно отпраздновал день рождения: в госпитале умер воин со Львова

В военном госпитале Днепра умер боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Юрий Довганык. Мужчина получил тяжелые ранения в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминстрации, украинский воин лишь недавно, а именно 27 мая, отпраздновал свой 47 день рождения.

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"В зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Довганик Юрий Дмитриевич. Родился он 27 мая 1971. Уроженец Львова умер от тяжелых ранений в военном госпитале Днепра. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой", – говорится в заметке.



Юрий Довганик получил тяжелые ранения в Донбассе и погиб в госпитале Днепра



Как пишет Zaxid.net, Юрий Довганик учился в Ставропийском высшем профессиональном училище Львова. Участвовал в боях на Донбассе в составе добровольческого батальона.



У погибшего остались жена Оксана и дочь Василиса. Они проживают в селе Карачинов Яворовского района Львовской области.

Напомним, недавно на Донбассе погиб еще один боец-доброволец с позывным "Хитрый".