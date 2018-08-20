Люди истекали кровью на тротуаре: видео жуткой аварии в Сумах с автомобилем полиции (18+)

Появились кадры первых минут страшного ДТП в Сумах с участием полицейского автомобиля Toyota и Audi.

24 канал сообщал, что 19 августа в Сумах произошло ДТП. Автомобиль Audi въехал в полицейский Prius, в результате чего последний отбросило на тротуар. Под колеса полицейского автомобиля попали несколько пешеходов.

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В полиции сообщили, что в результате аварии пострадали 5 человек, среди которых женщина-полицейский, которую спасателям пришлось фактически вырезать из искореженного служебного автомобиля. Всех пострадавших госпитализировали.

20 августа "Киев Оперативный" опубликовал видео, снятое в первые минуты после ДТП. На нем видно, как на земле лежат окровавленные люди, а рядом– разбитые автомобили.

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