Лондон поделится кругленькой суммой на проведение реформ в Украине

Великобритания поддерживает проведение реформ в Украине и планирует выделить для их продолжения 35 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщение об этом появилось на сайте правительства Соединенного Королевства.

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Выделение финансовой помощи Украине во время саммита в Копенгагене продолжил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Он также отметил, что "Украина добилась больших успехов в борьбе с коррупцией и повышением прозрачности в украинских учреждениях".

A year on from the London #UkraineReformConference, strong international support for in Copenhagen today. Much progress has been made on reform, but Ukrainian govt must build on this momentum. We and our partners are here to help pic.twitter.com/eospPeUq1j — Boris Johnson (@BorisJohnson) 27 червня 2018 р.

Встречу с главой МИД Великобритании на конференции по вопросам реформ в Украине провел премьер Владимир Гройсман.

Копенгаген. День Другої конференції з питань реформ. Ранок з Главою МЗС Великої Британії Борисом Джонсоном @BorisJohnson. Минулого року за його ініціативи ми провели першу конференцію і сьогодні почули схвальні оцінки вже проведеної роботи. #UkraineReform #UkraineReformConference pic.twitter.com/OV472emiuA — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 27 червня 2018 р.

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