Лондон поделится кругленькой суммой на проведение реформ в Украине
Великобритания поддерживает проведение реформ в Украине и планирует выделить для их продолжения 35 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщение об этом появилось на сайте правительства Соединенного Королевства.
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Выделение финансовой помощи Украине во время саммита в Копенгагене продолжил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Он также отметил, что "Украина добилась больших успехов в борьбе с коррупцией и повышением прозрачности в украинских учреждениях".
Встречу с главой МИД Великобритании на конференции по вопросам реформ в Украине провел премьер Владимир Гройсман.
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Источник: 24 Канал
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