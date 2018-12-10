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      Луценко предлагает ввести новые санкции против активов РФ в Украине: кого они коснутся

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      Луценко предлагает ввести санкции в отношении активов РФ на территории Украины
      Луценко предлагает ввести санкции в отношении активов РФ на территории Украины / Фото из открытых источников

      Генеральная прокуратура предлагает ввести санкции в отношении активов Российской Федерации на территории Украины на время действия военного положения.

      Об этом заявил генеральный прокурор Украины, передает УНН.

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      Он отметил, что прокуратура уже сформировала перечень российских предприятий в Украине, чтобы передавать его СНБО.

      "Необходимо во время введения военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов РФ на территории Украины", – сказал он.

      По его словам, санции могут быть введены против компаний, входящих в государственную собственность России, а также в собственность российских физических и юридических лиц.

      В то же время, генпрокурор пояснил, что речь не идет об "отжиме бизнеса".

      Никто не отнимает никакого бизнеса. Закон о санкциях четко говорит, что введением санкций является временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом. Считаю, что это необходимо ввести до деоккупации Украины,
      – добавил Луценко.

      К слову, в связи с введение военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений для пересечения границы и проезда в Украину.

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Украина – Россия Новости России Санкции ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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