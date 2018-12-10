Луценко предлагает ввести новые санкции против активов РФ в Украине: кого они коснутся

Генеральная прокуратура предлагает ввести санкции в отношении активов Российской Федерации на территории Украины на время действия военного положения.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины, передает УНН.

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Он отметил, что прокуратура уже сформировала перечень российских предприятий в Украине, чтобы передавать его СНБО.

"Необходимо во время введения военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов РФ на территории Украины", – сказал он.

По его словам, санции могут быть введены против компаний, входящих в государственную собственность России, а также в собственность российских физических и юридических лиц.

В то же время, генпрокурор пояснил, что речь не идет об "отжиме бизнеса".

Никто не отнимает никакого бизнеса. Закон о санкциях четко говорит, что введением санкций является временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом. Считаю, что это необходимо ввести до деоккупации Украины,

– добавил Луценко.

К слову, в связи с введение военного положения, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений для пересечения границы и проезда в Украину.