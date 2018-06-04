Apple презентует новый мощный ноутбук MacBook Pro на WWDC 2018

Ежегодное мероприятие WWDC 2018 состоится уже сегодня, 4 июня, вечером. По имеющейся информации, Apple планирует обновить не только программное обеспечение. Кроме множества обновлений, которые связаны с экосистемой и операционными системами, ожидается также анонс нового лэптопа. Новинка обещает удивить не только пользователей, но и разработчиков.

Об этом сообщает Geekbench.

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Судя по информации, опубликованной на сайте Geekbench, новая модель станет самой мощной в линейке MacBook за всю историю ее существования. Если раньше ноутбуки Apple могли похвастаться максимум четырьмя ядрами, то новинка обзаведется 6-ядерным Intel Core i7-8750H. Базовая частота этого процессора составляет 2,21 ГГц, а в режиме повышенной производительности – 4,1 ГГц. В одноядерном тесте ноутбук набрал 4902 баллы, а в многоядерном сразу 22316 баллов, что намного выше результатов предыдущих версий MacBook Pro. Также новинка получит 32 ГБ оперативной памяти DDR4.



Характеристики нового MacBook Pro

Несмотря на отсутствие официальных анонсов, от Apple ожидают и множество других обновлений. По слухам, Apple должна представить macOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 и watchOS 5. На данный момент информации о нововведениях в iOS 12 немного, а от macOS 10.14 пользователи ждут темную тему оформления, которой не хватало предыдущим версиям.

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Кроме того, судя по инсайдерской информации от iOS-программиста Стива Трутон-Смита, в Apple App Store появятся видео-презентации.