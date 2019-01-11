Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах

З початку року в "ДНР" та "ЛНР" відбулися достатньо знакові інциденти, пов'язані з руйнуванням колишніх містобудівних підприємств. "Відзначилися" Алчевський металургійний комбінат та Макіївський металургійний завод.

На окупованій Луганщині на землю впали десятки тон перекриття даху площею 900 квадратних метрів, а на Донеччині й взагалі хлопнулися тисячі тон плит та заліза, які раніше були трьома тисячами квадратів даху прокатного стану №390.

Чому ці аварії знакові? Та тому що "влада" псевдореспублік тільки каже про вставання з колін, але ані копійки не внесла не те, що на модернізацію захоплених підприємств, але й на банальне утримання інфраструктури хоч у якомусь вигляді.

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Тож дивуватися руйнуванням нема чого. Більше того, подібні події відбуватимуться всюди на окупованих територіях. І ніяких обстрілів для остаточного знищення заводів не потрібно.

Цікавим є і той факт, що обидва підприємства працювали навіть попри відсутність нормального прибутку.

Але ж тепер навіть робити вигляд роботи заводів їхні нові власники не можуть. Більше того, у Макіївці впало перекриття та поруйнувало станки. Сталося це безпосередньо під час робочого дня і лише дивом ніхто не постраждав.

І якщо прості роботяги лише зрозуміли, що їхнім місцям працевлаштування настав кінець, бойовики не могли повірити власним очам. На їх думку, падіння тон металу є нічим іншим, як різдвяним дивом, адже тепер вони зможуть займатися улюбленою справою – розпилювати все на лом.

Через те, що бажання працювати із болгарками та різаками висловило надто багато угрупувань, між ними одразу ж виникли досить масштабні розбірки. Кажуть, навіть до стрілянини спочатку дійшло.

Втім, навіть конфлікти не зупинили мародерів. Командування окремих підрозділів поділило територію надзвичайної події на окремі зони, то ж справу було вирішено досить мирним шляхом.

Пилятимуть днями і ночами, без відпочинку. Індустріальний Донбас, як кажуть.