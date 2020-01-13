Масштабное ДТП под Запорожьем: столкнулись 7 авто, среди них – "скорая" и полицейская Toyota

Масштабная авария произошла в 8 утра. Сначала с управлением не справилась водитель Ford, она съехала в кювет и вызвала на помощь полицейских и медиков. Пока те оказывали помощь, в автомобиль "скорой" врезался ВАЗ, а сама "скорая" протаранила патрульное авто.

За пол часа на этом же участке произошла вторая авария. В авто полиции въехал на собственном транспорте работник ГСЧС. Мужчина в комментарии Укринформу рассказал, что аварийный знак на дороге стоял не в том месте.

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Именно поэтому ему фактически пришлось врезаться в авто полиции.

Разбитая машина полицейских/ фото Укринформ

В аварию попали 7 автомобилей/ фото Укринформ

У меня был выбор: выехать на встречную полосу, где на тот момент ехали авто, или немного притормозить и въехать в авто полиции. Я выбрал второй вариант. После столкновения с полицейской Toyota машину занесло, и я въехал в еще одну машину. Из-за гололеда на дороге машину занесло,

– отметил мужчина.

Правоохранители говорят: вторая авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима.

В аварии пострадали медики, они получили легкие травмы.



Авария под Запорожьем/ фото Укринформ



ДТП под Запорожьем с участием "скорой" и патрульной/ фото Укринформ

Внимание! В 9:30 в ГСЧС предупредили о том, что на трассе М-18 на участке между Запорожьем и Василевкой – гололед, сотрудники Укравтодора обрабатывают автомобильное покрытие специальной смесью.