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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Meizu работает над смартфоном, который "переплюнет" Xiaomi Mi8 SE

323 Читати новину українською
Meizu готовит новый смартфон X8
Meizu готовит новый смартфон X8 / digitaltrends.com

Компания Meizu готовит еще один смартфон. Это будет устройство из новой линейки X, которое должно заменить популярную ранее серию MX. Об этом сообщают инсайдеры.

Пишет издание prostotech.com.

Первым смартфоном новой серии станет смартфон X 8. Кстати, эта модель получит уникальный, для компании, дизайн – экран с вырезом вверху. "Монобровь" уже хорошо известна на рынке смартфонов, однако ни один смартфон Meizu таким дизайном пока не обладает.

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Эту информацию подтвердил глава компании Meizu Джек Вонг. Он также заверил, что X8 будет лучше чем смартфон от Xiaomi Mi8 SE.

Meizu X8
Так может выглядеть Meizu X8

В сети также появились фото смартфона Meizu X8. Как свидетельствует снимок, новое устройство от Meizu действительно получит вырез на экране. Он будет работать на Android 8/1. Также устройство оснастят чипом Snapdragon 710, на котором работает Xiaomi Mi8 SE.

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Теги: Техно Смартфоны Meizu Xiaomi
Источник: 24 Канал
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