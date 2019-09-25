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      Металлурги призывают опубликовать альтернативный законопроект 1210-1 для его обсуждения

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      Металлурги
      Металлурги / sityuk.com

      Металлурги призывают парламентариев опубликовать альтернативный законопроект 1210-1 для его дальнейшего обсуждения.

      По словам промышленников, он зарегистрирован в парламенте, однако самого текста закона никто из представителей отрасли не видел.

      Внесен альтернативный законопроект 1210-1. Текста еще нет. Он как бы распространяется кулуарно. Но нас предупреждают, что он не очень сильно отличается от предыдущего варианта. Нам обещают, что будут вноситься изменения. Как это будет делаться я не представляю. Текста этого законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет,
      - отметил в эфире 24 канала президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      Как сообщалось, представители металлургической отрасли и международных организаций обеспокоены возможными изменениями в Налоговом кодексе, указанными в законопроекти 1210. Документом предусматривается повышение рентных платежей на добычу железной руды с 8 до 10% и увеличение налоговой нагрузки на продукты переработки. Это, по убеждению промышленников, негативно скажется на работе горно-металлургического комплекса страны. Как стало известно, после обсуждения законопроекта на заседаниях рабочей группы по подготовке документа депутаты решили вынести на рассмотрение парламента альтернативный вариант закона. Однако, по словам самих металлургов, его до сих пор не опубликовали для возможного обсуждения.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Металлургия
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