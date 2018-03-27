21:19
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, сегодня
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Между ногами: Франция по-футбольному поиздевалась над Россией в Санкт-Петербурге

75 Читати новину українською
Россия – Франция: Килиан Мбаппе сделал игру
Россия – Франция: Килиан Мбаппе сделал игру / Соцсети

Сборная России по футболу принимала национальную команду Франции на "Санкт-Петербург Арене" вечером 27 марта. Игра проходила в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года и завершилась победой гостей со счетом 1:3.

В целом встреча проходила очень ровно, хотя, понятно, что большим преимуществом владела Франция. Распечатать ворота россиян гости сумели лишь в конце первой половины – на 40 минуте отметилась восходящая звезда французского футбола Килиан Мбаппе, а вывел его на удар безупречным пасом Поль Погба. В том моменте 19-летний форвард ПСЖ на замахе сумел убрать двух защитников России и точно пробить в левый от себя угол – голкипер наших восточных соседей Лунев был бессилен.

Читайте также: Сборная Украины победила сборную Японии в товарищеском матче

На второй гол болельщикам пришлось ждать недолго, так как уже в начале второго тайма Франция увеличила свое преимущество – на 49 минуте Поль Погба выполнил прекрасный удар со штрафного, который в итоге оказался результативным.

Далее Франция немного успокоилась, зато Россия создала несколько неплохих моментов и даже сумела сократить отставание – на 68 минуте Федор Смолов, получив передачу на другой угол вратарской от Игоря Смольникова, записал в свой актив международный гол.

Это взятие ворот несколько добавило позитива в действиях россиян, однако все их старания на нет свел второй гол от Мбаппе фактически перед самым финальным свистком. Отметим и выполнения молодого нападающего, который, получив мяч на линии штрафной, не только поиздевался над их защитой, но и попал голкиперу между ногами.

Итак, Россия терпит поражение, а Франция без труда приобретает яркую победу.

Россия — Франция: видео лучших моментов

Футбол. Товарищеский матч

Россия – Франция – 1:3

Голы: Смолов, 68 – Мбаппе, 40, 83, Погба, 49

Составы команд:

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Самедов (Смольников, 46), Дзагоев (Миранчук, 54), Жирков (Рауш, 46), Миранчук (Заболотный, 66), Головин, Ерохин (Швец, 76 ), Смолов

Франция: Льорис, Косельни, Люка Эрнандес, Павар, Умтити (Кимпембе, 80), Погба, Канте (Толиссо, 66), Рабйо (Матьюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Марсьяль (Гризманн, 58), Мбаппе ( Лемар, 86)

Напомним, в пятницу, 23 марта, также в товарищеском матче Россия потерпела разгромное поражение от Бразилии.

Теги: Новости России Новости Франции Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
сегодня, 21:01 Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
Яніна Ткачук 105
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сегодня, 20:02 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 197
Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх
95
Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?
сегодня, 19:01 Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?
Інна Жолобович 188
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 17:40 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
2583
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук