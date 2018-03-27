Между ногами: Франция по-футбольному поиздевалась над Россией в Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу принимала национальную команду Франции на "Санкт-Петербург Арене" вечером 27 марта. Игра проходила в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года и завершилась победой гостей со счетом 1:3.

В целом встреча проходила очень ровно, хотя, понятно, что большим преимуществом владела Франция. Распечатать ворота россиян гости сумели лишь в конце первой половины – на 40 минуте отметилась восходящая звезда французского футбола Килиан Мбаппе, а вывел его на удар безупречным пасом Поль Погба. В том моменте 19-летний форвард ПСЖ на замахе сумел убрать двух защитников России и точно пробить в левый от себя угол – голкипер наших восточных соседей Лунев был бессилен.

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На второй гол болельщикам пришлось ждать недолго, так как уже в начале второго тайма Франция увеличила свое преимущество – на 49 минуте Поль Погба выполнил прекрасный удар со штрафного, который в итоге оказался результативным.

Далее Франция немного успокоилась, зато Россия создала несколько неплохих моментов и даже сумела сократить отставание – на 68 минуте Федор Смолов, получив передачу на другой угол вратарской от Игоря Смольникова, записал в свой актив международный гол.

Это взятие ворот несколько добавило позитива в действиях россиян, однако все их старания на нет свел второй гол от Мбаппе фактически перед самым финальным свистком. Отметим и выполнения молодого нападающего, который, получив мяч на линии штрафной, не только поиздевался над их защитой, но и попал голкиперу между ногами.

Итак, Россия терпит поражение, а Франция без труда приобретает яркую победу.

Россия — Франция: видео лучших моментов

Футбол. Товарищеский матч

Россия – Франция – 1:3

Голы: Смолов, 68 – Мбаппе, 40, 83, Погба, 49

Составы команд:

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Самедов (Смольников, 46), Дзагоев (Миранчук, 54), Жирков (Рауш, 46), Миранчук (Заболотный, 66), Головин, Ерохин (Швец, 76 ), Смолов

Франция: Льорис, Косельни, Люка Эрнандес, Павар, Умтити (Кимпембе, 80), Погба, Канте (Толиссо, 66), Рабйо (Матьюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Марсьяль (Гризманн, 58), Мбаппе ( Лемар, 86)

Напомним, в пятницу, 23 марта, также в товарищеском матче Россия потерпела разгромное поражение от Бразилии.