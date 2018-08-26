Microsoft представила новое приложение для Xbox: что оно умеет

Компания Microsoft представила мобильное приложение Xbox Game Pass для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Новинка позволяет владельцам Xbox One покупать игры с помощью учетной записи, а также инициировать их загрузку независимо от удаления от самой консоли.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Поскольку Xbox Game Pass призван выполнять роль исключительно приложения-компаньона, ему не под силу обойти ограничение платформы и запускать консольные тайтлы на Android-смартфоне. Зато он позволяет сэкономить время, запуская их загрузку, например, пока вы добираетесь до дома.

Кроме того, Xbox Game Pass дает возможность просматривать список игр, которые вы уже приобрели ранее, оформлять и отменять подписку на геймерские сервисы Microsoft, а также подписываться на уведомления о предстоящих тайтлах. Так вы гарантированно не пропустите долгожданный релиз.

Промо-ролик приложении Xbox Game Pass – смотрите видео

Отметим, что для желающих испытать топовые игры на смартфоне или планшете существует приложение Steam Link от Valve. Оно позволяет запускать игры на удаленных серверах и транслировать их картинку на смартфон с возможностью в реальном времени управлять действиями персонажа.

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