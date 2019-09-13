Миллион долларов на сигнал: США помогут бороться с роспропагандой в Крыму и на Донбассе

Соединенные Штаты выделили Украине около миллиона долларов на оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию оккупированного Крыма и неподконтрольную Киеву часть Донбасса.

Деньги выделил фонд USAID, заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент изданию "Крым.Реалии". По его словам, сегодня около двух миллионов граждан на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе не имеют доступа к украинскому телевидению.

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По словам главы отдела телевидения и радиовещания, Концерна РРТ Леонида Семенченко, Украина уже установила четыре передатчика. Еще семь передадут Украине до конца этого года.

Такая международная техническая помощь является весомым вкладом для развития именно государственной сети цифрового телевидения на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом,

– отметил Кент

Какова ситуация с доступом к украинскому телевидению в оккупированном Крыму и на Донбассе

Крымская правозащитная группа по итогам сентябрьского мониторинга установила, что минимум в десяти населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован. Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины.



Отметим, что российская власть блокирует украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций.



Добавим, что Украина "глушит" российскую пропаганду в 180 городах Донбасса. Система блокировки пропагандистского вещания "Дымка" покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии разграничения на Донбассе.

В ходе исследований Крымской правозащитной группы оказалось, что в разных населенных пунктах можно слышать от одной до шести украинских радиостанций.



Как оккупанты глушили радиостанции