Минимальная пенсия вырастет: когда и на сколько

Размер минимальной пенсии в Украине вырастет на 4,5% с 1 июля 2018 года. Отныне размер пенсии составит не менее 1435 гривен.

Это связано с ростом соцстандартов, предусмотренным законом о госбюджете на 2018 год.

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До сих пор размер минимальной пенсии составлял 1373 гривен. С 1 июля он возрастет до 1435 грн. С 1 декабря 2018 ожидается очередное повышение – до 1497 гривен.



Заметим, размер минимальной пенсии равен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Условием для получения минимальной пенсии является наличие страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).



Как увеличится прожиточный минимум и минимальная пенсия в Украине в 2018 году

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Повысят выплаты и тем, у кого нет даже минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии. Социальные пенсионеры получают 30% минимальной пенсии, поэтому для них эта сумма возрастет с 412 до 430 гривен. Таких пенсионеров в Украине насчитывается 89 тысяч.

Кроме того, почувствуют повышение пенсионеры, которые получали более 10 прожиточных минимумов. Сегодня они получают не более 13 730 гривен, даже если их пенсия намного больше, а с 1 июля им начнут платить не более 14 340 гривен. Таких пенсионеров в Украине насчитывается около 10 тысяч.



Отметим, 1 января 2018 в Украине насчитывалось 11 миллионов 711 тысяч пенсионеров. Из них только 300 тысяч (2,6%) получают минимальную пенсию.