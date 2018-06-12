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Минимальная пенсия вырастет: когда и на сколько

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Минимальная пенсия 2018 в Украине
Минимальная пенсия 2018 в Украине / tsn.ua

Размер минимальной пенсии в Украине вырастет на 4,5% с 1 июля 2018 года. Отныне размер пенсии составит не менее 1435 гривен.

Это связано с ростом соцстандартов, предусмотренным законом о госбюджете на 2018 год.

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До сих пор размер минимальной пенсии составлял 1373 гривен. С 1 июля он возрастет до 1435 грн. С 1 декабря 2018 ожидается очередное повышение – до 1497 гривен.

Заметим, размер минимальной пенсии равен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Условием для получения минимальной пенсии является наличие страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).


Как увеличится прожиточный минимум и минимальная пенсия в Украине в 2018 году

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Повысят выплаты и тем, у кого нет даже минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии. Социальные пенсионеры получают 30% минимальной пенсии, поэтому для них эта сумма возрастет с 412 до 430 гривен. Таких пенсионеров в Украине насчитывается 89 тысяч.

Кроме того, почувствуют повышение пенсионеры, которые получали более 10 прожиточных минимумов. Сегодня они получают не более 13 730 гривен, даже если их пенсия намного больше, а с 1 июля им начнут платить не более 14 340 гривен. Таких пенсионеров в Украине насчитывается около 10 тысяч.

Отметим, 1 января 2018 в Украине насчитывалось 11 миллионов 711 тысяч пенсионеров. Из них только 300 тысяч (2,6%) получают минимальную пенсию.

Теги: Новости Украины Бюджет-2018 Бюджет Пенсионная реформа Пенсионный фонд Пенсіонери
Источник: 24 канал
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