Как мировой кризис из-за коронавируса повлияет на цены в Украине: прогноз от НБУ

Национальный банк прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле НБУ может пересмотреть макропрогнозы.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в марте и в последующие месяцы цены расти существенно не будут.

К теме Карантин в Украине: как повлияет на цену продуктов и будет ли их дефицит

Сологуб напомнил, что в феврале продолжилось снижение цифр в платежках за коммунальные услуги. По его словам, то же самое будет происходить и в марте.

Мы видим падение цен на нефть на мировых рынках. В последующие месяцы мы ожидаем все еще достаточно низкие темпы инфляции,

– отметил заместитель главы Нацбанка.

НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине начнет расти во второй половине года.

Национальный банк пока не планирует пересматривать эти прогнозы, учитывая коронавирус и мировой экономический кризис, который он вызывает. Тем временем, некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.

Хотя пока что распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы,

– сказал он.

По словам Смолия, на экономической активности пока не сказались такие последствия распространения коронавируса, как:

давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;

смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира:

введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.

В Украине НБУ пока не прогнозирует катастрофического влияния на платежный баланс, инфляцию и банковскую систему.

Что известно об инфляции в Украине?В феврале годовая инфляция в Украине составила 2,4%, за месяц цены упали на 0,3%. Из-за этого Нацбанк снизил уровень учетной ставки с 11% до 10% годовых.

Что известно о карантине в Украине: короткие факты

В Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлится до 3 апреля.

Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвует более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

Украина с 12 марта закрывает все пункты пропуска на своих границах.

За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность.

Сейчас в Украине подтвердили 1 случай заболевания у мужчины из Черновцов, который вернулся из Италии.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала