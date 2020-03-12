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      Как мировой кризис из-за коронавируса повлияет на цены в Украине: прогноз от НБУ

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      Национальный банк прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле НБУ может пересмотреть макропрогнозы.

      Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в марте и в последующие месяцы цены расти существенно не будут.

      К теме Карантин в Украине: как повлияет на цену продуктов и будет ли их дефицит

      Сологуб напомнил, что в феврале продолжилось снижение цифр в платежках за коммунальные услуги. По его словам, то же самое будет происходить и в марте.

      Мы видим падение цен на нефть на мировых рынках. В последующие месяцы мы ожидаем все еще достаточно низкие темпы инфляции,
      – отметил заместитель главы Нацбанка.

      НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине начнет расти во второй половине года.

      Национальный банк пока не планирует пересматривать эти прогнозы, учитывая коронавирус и мировой экономический кризис, который он вызывает. Тем временем, некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.

      Хотя пока что распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы,
      – сказал он.

      По словам Смолия, на экономической активности пока не сказались такие последствия распространения коронавируса, как:

      • давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;
      • смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира:
      • введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.

      В Украине НБУ пока не прогнозирует катастрофического влияния на платежный баланс, инфляцию и банковскую систему.

      Что известно об инфляции в Украине?В феврале годовая инфляция в Украине составила 2,4%, за месяц цены упали на 0,3%. Из-за этого Нацбанк снизил уровень учетной ставки с 11% до 10% годовых.

      Что известно о карантине в Украине: короткие факты

      • В Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлится до 3 апреля.
      • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвует более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.
      • Украина с 12 марта закрывает все пункты пропуска на своих границах.
      • За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность.
      • Сейчас в Украине подтвердили 1 случай заболевания у мужчины из Черновцов, который вернулся из Италии.

      коронавірус правда міф
      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Мировой кризис 2020 Инфляция НБУ Цены
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