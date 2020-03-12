Как мировой кризис из-за коронавируса повлияет на цены в Украине: прогноз от НБУ
Национальный банк прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле НБУ может пересмотреть макропрогнозы.
Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в марте и в последующие месяцы цены расти существенно не будут.
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Сологуб напомнил, что в феврале продолжилось снижение цифр в платежках за коммунальные услуги. По его словам, то же самое будет происходить и в марте.
Мы видим падение цен на нефть на мировых рынках. В последующие месяцы мы ожидаем все еще достаточно низкие темпы инфляции,
– отметил заместитель главы Нацбанка.
НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине начнет расти во второй половине года.
Национальный банк пока не планирует пересматривать эти прогнозы, учитывая коронавирус и мировой экономический кризис, который он вызывает. Тем временем, некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.
Хотя пока что распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы,
– сказал он.
По словам Смолия, на экономической активности пока не сказались такие последствия распространения коронавируса, как:
- давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;
- смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира:
- введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.
В Украине НБУ пока не прогнозирует катастрофического влияния на платежный баланс, инфляцию и банковскую систему.
Что известно об инфляции в Украине?В феврале годовая инфляция в Украине составила 2,4%, за месяц цены упали на 0,3%. Из-за этого Нацбанк снизил уровень учетной ставки с 11% до 10% годовых.
Что известно о карантине в Украине: короткие факты
- В Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлится до 3 апреля.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвует более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.
- Украина с 12 марта закрывает все пункты пропуска на своих границах.
- За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность.
- Сейчас в Украине подтвердили 1 случай заболевания у мужчины из Черновцов, который вернулся из Италии.