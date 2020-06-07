Украинские пограничники задержали влюбленную пару граждан Молдовы на границе в Одесской области. Нарушители шли из Молдовы в Украину через камыш, минуя пункты пропуска.

О любовной истории, в которой есть невероятные приключения влюбленных, но не слишком счастливый конец, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Как выяснилось, в Украине живут родственники иностранца. Ему ранее запретили въезд в наше государство, но девушку с родней нужно было познакомить.

Поэтому влюбленная пара решила пересечь границу незаконным способом. К слову, въезд в Украину гражданину Молдовы ранее запретили именно за нарушение правил пребывания на территории нашего государства.

Сам иностранец объяснил, что он должен познакомить невесту со своими родственниками. Впрочем теперь материалы по ним направили в СБУ. Их обвиняют в незаконном пересечении границы, за что обоим грозит до 3 лет за решеткой.

Пограничники задержали влюбленную пару, которая незаконно пересекла границу / фото ГПСУ