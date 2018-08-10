Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно

Недавно в сети появилась жуткое развлечение, провоцирующее на самоубийство детей со слабой психикой, вроде суицидального игры "Синий кит". Вероятно, оно уже подбирается к Украине.

Что следует знать об этой страшной игре, кто ее разработчик и зарегистрированы ли в мире случаи самоубийств, спровоцированные игрушкой – разбирались журналисты 24 канала.

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"Момо": что это такое?

Женщина с выпученными глазами, большим ртом и куриными лапами неожиданно появляется в списке ваших контактов в мессенджере WhatsApp. Все попытки удалить ее, как правило, бесполезны. Контакт с жуткой аватаркой появляется снова и снова. Далее начинает писать, что все о вас знает и вы умрете через несколько дней. А также легко переходит на язык собеседника и общается простыми фразами.

Затем угрожает, отправляет файлы со сценами насилия, подробную информацию о вас и дает указание к самоуничтожению. Иногда эта женщина звонит, и пугает вас плачем, который переходит в истерический смех.

По словам вице-президента Украинской ассоциации психоанализа Владимира Мамко, "Момо" – не что иное, как прототип матери.

Эта игра определенную категорию детей, которые зависимы от мнения других. Они хотят соответствовать чьим-то ожиданиям, быть любимцами родителей. И если они слышат угрозу будет плохо их близким, маме, например, то они готовы выполнить все требования,

– отметил Мамко.

Как "Момо" получает подробную информацию о "жертвах"?

Очевидно, это не демон, а обычный бот.

Все просто. Пока вы просматриваете отправленное "куратором" видео, программа считывает персональные данные с смартфона. Подросток видит необнародованные в сети свои фото, видео, адреса и телефоны, не сразу понимает, что все это – с его же телефона, поэтому пугается и начинает верить в настоящего "демона" сети.

Если у ребенка среди этих данных есть что-то "горяченькое", что он хотела бы скрыть, его можно шантажировать. А там и до попыток самоубийства недалеко ...

Приводила ли игра к самоубийствам?

Неизвестно, ведь игра появилась месяц назад. Однако, СМИ сообщали, что суицид 12-летней девочки в Аргентине 22 июля произошел именно из-за "Момо". Тело девочки висело на веревке, а рядом лежал телефон. "Взломав" пароль, нашли переписку с жутким персонажем в мессенджере WhatsApp, сообщали в полиции. Чем закончилось расследование – пока неизвестно, последние новости об инциденте датированы 25 июля.

СМИ также ссылались на заявления испанских и американских правоохранителей, которые в июле предостерегали от контактов с пользователями, использующими на аватарке изображения жуткой женщины. Потом видеоролики о ней появились на польском и немецком языках 26 июля.

Информационный вирус уже добрался до России. "Момо" появилась в российском сегменте интернета тоже в конце июля – начале августа через ютуб-каналы о видеоигре Minecraft.

За неделю российские видеооблогеры записали несколько десятков видео, в которых звонят по номерам, которые, якобы, принадлежат "кураторам", рассказывают страшные истории о "Момо" или делают юмористические скетчи. В некоторых случаях переписываются в WhatsApp и получают сообщения типа "Ты умрешь". Кто за этим стоит, неизвестно.

Как отчаянные видеоблоггеры вызвали "Момо" – смотрите видео:

О засилье "Момо" в украинском сегменте интернета еще не идет.

Что известно о разработчиках?

Интересно, что изображение "Момо" – это фотография скульптуры японского художника Мидори Хаяси, изображающая птицу-мать. Она появилась в музее ужасов в Японии еще в 2016 году и, очевидно, не имеет ничего общего с жуткой игрой, которая стремительно расползается по миру.

"Момо" впервые появилась в Facebook 30 июня. Кто-то попросил в сообщении о помощи и указал свой номер телефона. Информация распространялась быстро, и многие люди попадали на этот крючок и звонили. Таким, образом, считают специалисты, программа "Момо" распространялась по миру. Это если брать материальную сторону событий. Но в мире есть много людей, которые свято верят, что "Момо" – это демон, который живет и властвует в сети и в мобильных телефонах ...

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Как уберечься?

Попытаться защитить смартфоны своих детей от вредных воздействий с помощью специальных программ, или же совсем удалить месседжер WhatsApp. А лучше – проводить больше времени со своими чадами, а не отдавать их на съедение сетям.