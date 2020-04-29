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      Монеты номиналом 10 гривен появятся в обращении летом

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      Монети номіналом 10 гривень з’являться в обігу 3 червня 2020 року
      Монети номіналом 10 гривень з’являться в обігу 3 червня 2020 року / bank.gov.ua

      НБУ запустит в обращение новые монеты номиналом 10 гривен в Украине с 3 июня 2020 года. Монеты постепенно заменят десятигривневые банкноты.

      Випуск монет номіналом 10 гривень завершить процес оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, повідомили у пресслужбі НБУ.

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      В Нацбанку нагадали, що оптимізація та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні триває з 2014 року. Мета – забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність розрахунків готівкою та економію грошей для держави.

      За розрахунками НБУ, за допомогою заміни банкнот дрібних номіналів на монети держава зможе заощадити близько 1 мільярда гривень на обслуговування готівкового обороту. Це пов'язане з тим, що тривалість обігу монети більша, аніж банкноти. Тож Нацбанку не треба буде постійно друкувати та оновлювати банкноти.

      На першому етапі НБУ введе в обіг 5 мільйонів монет номіналом 10 гривень. Їх розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах України. Відділення НБУ передаватимуть монети банкам, а банки – своїм клієнтам, підприємствам торгівлі та громадянам.

      При цьому разом з монетами номіналом 10 гривень продовжуватимуть обертатися і банкноти, тому спеціально обмінювати банкноти на монети не потрібно. Наразі таких банкнот в обігу 179,3 мільйона штук.

      Що відомо про дизайн і захист монети номіналом 10 гривень? Монета номіналом 10 гривень у діаметрі складає 23,5 міліметра та важить 6,4 грама. Виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Монета буде більшою за решту гривневих монет, тому її можна буде легко відрізнити від монет 1, 2 та 5 гривень. На реверсі зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщений номінал монети.

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Деньги
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