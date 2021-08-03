Умершему было 34 года. Он умер от осложнений болезни.

Ранее Одесский моряк скончался на судне у берегов Пакистана

Каково было течение болезни

В Министерстве здравоохранения сообщили, что первые симптомы болезни у моряка появились 25 июля. Тогда у него сильно поднялась температура и появился кашель.

29 июля судно, где находился мужчина, прибыло в порт Сингапура. Через два дня у пациента уже заметили осложнение дыхания.

1 августа мужчину сняли с корабля и доставили в больницу. Там сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Однако уже было слишком поздно, и он умер.

Одессит заболел на судне CMA CGM Sordonne. Оно ходит под флагом Франции и имеет номер IMO 9839210

Обратите внимание! 27 июля сообщили, что на судне у берегов Египта скончался украинский моряк. Он был уроженцем Очакова. Впоследствии назвали причину смерти – инсульт.