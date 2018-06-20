Мощный ураган влияет на вращение Венеры, – ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе считают, что мощные ураганы повлияли на горные пики Венеры, что приводит к воздействию на движение планеты.

Об этом пишет Naked science.



Ураганы на Венере гораздо быстрее, чем на Земные, полный оборот вокруг планеты они делают за четыре дня.

Читайте также: Уникальная находка: на Земле обнаружили вещество, более старое, чем Солнечная система

Моделирование венерианской атмосферы, проведенное во время нового исследования, показало, что ураганы влияют на вращение Венеры.



Как показало исследование, давление, которое создает атмосфера, движется по кругу быстрее. Чем сама планета, поэтому это влияет на ее вращение.



Таким образом 243-дневные обороты Венеры могут отличаться друг от друга на несколько минут.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно