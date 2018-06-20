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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Мощный ураган влияет на вращение Венеры, – ученые

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Мощный ураган влияет на вращение Венеры
Мощный ураган влияет на вращение Венеры / Фото из открытых источников

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе считают, что мощные ураганы повлияли на горные пики Венеры, что приводит к воздействию на движение планеты.

Об этом пишет Naked science.

Ураганы на Венере гораздо быстрее, чем на Земные, полный оборот вокруг планеты они делают за четыре дня.

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Моделирование венерианской атмосферы, проведенное во время нового исследования, показало, что ураганы влияют на вращение Венеры.

Как показало исследование, давление, которое создает атмосфера, движется по кругу быстрее. Чем сама планета, поэтому это влияет на ее вращение.

Таким образом 243-дневные обороты Венеры могут отличаться друг от друга на несколько минут.

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Теги: Техно исследования Космос
Источник: 24 Канал
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