К этому привели травмы, которые пострадавший получил во время падения с мотоцикла. Медики отметили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Другой случай Оторвало ногу: 21-летний мотоциклист серьезно травмировался в ДТП на Львовщине – фото

Как его вернули к жизни

В аварию попал 39-летний житель Лозовского района.

В скорую об аварии сообщили в 20: 11.

По прибытию медики сразу начали проводить реанимационные мероприятия.

Впоследствии им удалось восстановить работу сердца.

После этого мотоциклиста с тяжелыми травмами госпитализировали.

В сообщении медики также призвали не садиться за руль навеселе.



Медики, спасшие мотоциклиста / Фото Центр экстренной медицинской помощи Харьковщины

Обратите внимание! 23 июня во Львове произошла жуткая авария мотоцикла и грузовика MAN. Мотоциклист получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Поэтому он сразу погиб.