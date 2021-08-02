К этому привели травмы, которые пострадавший получил во время падения с мотоцикла. Медики отметили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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Как его вернули к жизни
- В аварию попал 39-летний житель Лозовского района.
- В скорую об аварии сообщили в 20: 11.
- По прибытию медики сразу начали проводить реанимационные мероприятия.
- Впоследствии им удалось восстановить работу сердца.
- После этого мотоциклиста с тяжелыми травмами госпитализировали.
- В сообщении медики также призвали не садиться за руль навеселе.
Медики, спасшие мотоциклиста / Фото Центр экстренной медицинской помощи Харьковщины