"Мрия" доставила в Украину груз из Китая, который может побить мировой рекорд – видео
Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая, который по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса. Самолет встречал Президент Украины Владимир Зеленский.
"Мрия" доставила в Украину 12 миллионов масок, 260 тысяч защитных очков и 100 тысяч защитных костюмов. Об этом сообщил президент Зеленский, информирует 24 канал.
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Это рекорд по объему груза, который должен войти в Книгу рекордов Гиннеса,
– добавил президент.
Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец рассказал об объеме груза:
- вес – 103 тонны;
- объем – 1 300 кубометров.
Через неделю "Мрия" выполнит еще один рейс для доставки груза в Украину.
Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, стоимость рейса составляет до 1 миллиона долларов.
Интересно! Представители "Антонова" сообщили президенту, что на сегодня "в металле" есть второй самолет, похожий на Ан-225. Достройку его еще в 2012 году оценивали в 460 миллионов долларов со старыми аналоговыми технологиями. Сейчас для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.
Смотрите видео прибытие "Мрии":
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