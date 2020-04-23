13:24
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      "Мрия" доставила в Украину груз из Китая, который может побить мировой рекорд – видео

      - Читати новину українською
      Ан-225 "Мрия" / Фейсбук Андрея Цаплиенко

      Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая, который по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса. Самолет встречал Президент Украины Владимир Зеленский.

      "Мрия" доставила в Украину 12 миллионов масок, 260 тысяч защитных очков и 100 тысяч защитных костюмов. Об этом сообщил президент Зеленский, информирует 24 канал.

      К теме "Рады, что позаботились о вашей "Мрии": в Польше поблагодарили Украину за доставку рекордной медпомощи

      Это рекорд по объему груза, который должен войти в Книгу рекордов Гиннеса,
      – добавил президент.

      Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец рассказал об объеме груза:

      • вес – 103 тонны;
      • объем – 1 300 кубометров.

      Через неделю "Мрия" выполнит еще один рейс для доставки груза в Украину.

      Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, стоимость рейса составляет до 1 миллиона долларов.

      Интересно! Представители "Антонова" сообщили президенту, что на сегодня "в металле" есть второй самолет, похожий на Ан-225. Достройку его еще в 2012 году оценивали в 460 миллионов долларов со старыми аналоговыми технологиями. Сейчас для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.

      Смотрите видео прибытие "Мрии":

      • Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" в ближайшее время проведут минимум 11 рейсов, чтобы доставить в США медсредства.
      • 18 апреля Ан-225 "Мрия" доставил во Францию медоборудование из Китая.
      • 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.
      • 8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Данию медсредства.
      • 8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Словакию пол сотни тонн медицинских материалов.
      • 25 марта Ан-124 "Руслан" доставил в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Рекорды авиация
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:50 Скандал в США из-за COVID-19 на атомном авианосце: 777 больных военных, министр в отставке
      Новини світу 14265
      сегодня , 12:09 COVID-19 в Киеве: заболели уже более тысячи человек
      Здорове життя 15111
      сегодня , 11:41 Мэр Ивано-Франковска Марцинкив впервые прокомментировал скандал с вывозом ромов
      Новини України 6677
      сегодня , 08:36 Пожар в Житомирской области: спасатели неделю тушат огонь – карта, фото и видео
      Новини України 15746
      сегодня , 08:00 Главные новости 22 апреля: карантин продлили и Саакашвили могут назначить в правительство
      Головні новини 9211
      сегодня , 08:23 Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели тушат три очага огня – фото и видео
      Новини України 136559
      сегодня , 10:07 Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости по состоянию на 23 апреля
      Новини України 22992
      сегодня , 06:40 Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
      Новини нерухомості 9691
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 Коронавирус с нами на годы
      Іван Примаченко
      сегодня , 11:25 Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"
      Надія Біленко