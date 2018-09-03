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Муравьежук против короеда: в Харькове придумали, как спасти лес от вредителей

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Они уже съели лес на территории, которая в пять раз больше, чем Киев. Короеды стали настоящим бедствием для Украины. Однако наши ученые из Харькова нашли оружие против этого прожорливого жука. В тамошней лаборатории разводят естественных врагов короедов.

Они прожорливы и быстро размножаются. Среднюю по размеру сосну семья короедов может сожрать за две недели.

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"300 короедов-стенографов могут полностью уничтожить одно дерево. Разлетаются они на расстояние до 3 километров", – отметила инженер-лесопатолог Анастасия Омелич.

Короеды уничтожили уже 400 гектаров леса в Украине. Больше всего страдают от них леса Западной и Центральной Украины. Однако муравьи быстро распространяются по всей стране. Ранее зараженные короедами деревья уничтожали, чтобы вредители не успели заразить соседние деревья. Однако санитарная вырубка леса оказалась малоэффективной. Химические средства тоже не помогали, так как вредитель живет глубоко под корой.

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Поэтому ученые занялись разведением естественных врагов короедов – муравьежуков или по другому танасимусов.

Танасімус
Танасимус

Маленькое существо будет бороться с глобальной экологической проблемой – уничтожением хвойных лесов. Сейчас в Украине массово гибнут деревья из-за короеда. И именно поэтому в лабораториях специально разводят спасателей, чтобы потом выпустить их армии на волю.

Мурахожук
Муравьежук

В Сумскую и Черниговскую область, которые больше всего страдают от короедов, уже передали 5 тысяч муравьежуков. Чтобы спасти дерево, достаточно всего пяти личинок муравьежука. Их распределяют по поврежденным короедами деревьям и подселяют в ходы, которые оставляют вредители. Муравьежуки существуют в природе, однако их количество недостаточное. В лаборатории из одной кладки жуков получают 100 личинок.

Для разведения естественных врагов короедов – наши ученые ученые переняли турецкий опыт.

Благодаря Турецкой республике была создана лаборатория по биологической защищенности солнечных насаждений от стволовых вредителей. Проблема уже стала настолько опасной для насаждений, что мы решили попробовать первый опыт личинками,
– заявила ведущий инженер госпредприятия Харьковлесозащита Алла Ридкокаша.

Украинские лесозащитники приступили к эксперименту с разведением жука-хищника в мае. Окончательные результаты эффективности получат через год. Но уже сейчас понятно: "короедный волк" – это второе название муравьежука – может остановить эпидемию.

Теги: Новости Украины Экология Новости Харькова мир животных
Источник: 24 канал
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