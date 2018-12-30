"Мы определились с приоритетами": в Минобороны рассказали, сколько офицеров уволили в 2018-м
В субботу, 29 декабря, состоялась церемония увольнения генералов и офицеров центрального аппарата Министерства обороны Украины и военной службы. В общем, в 2018 году уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров.
Об этом во время мероприятия заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
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"Мы определились с приоритетами в реформе Минобороны. Нам нужны те стандарты, которые приблизят нас к альянсу. За год мы уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров", – сказал он.
29 декабря министр обороны поблагодарил генералов и офицеров за службу и вручил ведомственные отличия и награды.
Источник: 24 Канал
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