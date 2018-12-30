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      "Мы определились с приоритетами": в Минобороны рассказали, сколько офицеров уволили в 2018-м

      108 Читати новину українською
      Минобороны
      Минобороны / Фото из открытых источников

      В субботу, 29 декабря, состоялась церемония увольнения генералов и офицеров центрального аппарата Министерства обороны Украины и военной службы. В общем, в 2018 году уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров.

      Об этом во время мероприятия заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

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      "Мы определились с приоритетами в реформе Минобороны. Нам нужны те стандарты, которые приблизят нас к альянсу. За год мы уволили или перевели на другие должности около 100 офицеров", – сказал он.

      29 декабря министр обороны поблагодарил генералов и офицеров за службу и вручил ведомственные отличия и награды.

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Степан Полторак Міністерство оборони України
      Источник: 24 Канал
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