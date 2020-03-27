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      На 20 дней хватит, – руководитель АТБ рассказал про запас продуктов и цены на них

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      Действительно ли выросли цены на продукты и угрожает ли стране дефицит основных товарных групп – об этом в эфире программы "Право на власть" 26 марта говорил генеральный директор АТБ Борис Марков.

      Действительно ли выросли цены на продукты

      Ассортимент магазинов сети АТБ, по словам Маркова, составляет 3500 – 4000 наименований. При этом "ощутимое подорожание товаров произошло на 50 – 100 позиций, не больше".

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      Представитель АТБ говорит, что другие товары либо не подорожали, либо подорожали незначительно, в соответствии с ростом курса доллара, по которому эти товары закупали. Ведь по некоторым товарами есть ограниченные товарные запасы, которые в АТБ вынуждены заполнять товарами, закупленными по новым текущим ценам.

      Мы вынуждены отказаться от плановой акционной активности, поэтому покупатели не увидели привычных нескольких сотен позиций с дисконтом на наших полках. Но уже на следующей неделе мы планируем вернуться к нашему стандартному плану,
      – пообещал Марков.

      Может ли быть в стране дефицит товаров

      Девальвация (обесценивание) гривны влияет также и на экспортоориентированность производителей сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому в магазинах она несколько дорожает.

      "Бороться с этим можно одним путем – как это сделали другие страны, где хуже ситуация с распространением коронавируса, чем у нас. Речь идет о временном закрытии возможности экспорта основных товарных групп", – считает руководитель АТБ.

      Причем "если такого не сделать – это может привести к дефициту". Однако лишь в перспективе.

      На сегодня по количеству товаров страна может спать спокойно. В нашей сети сформирован товарный запас на 20 дней, склады забиты под завязку,
      – успокоил Борис Марков.

      Обратите внимание Антимонопольный комитет открыл дело из-за завышения цен: список магазинов

      Напомним, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса.

      коронавирус
      Чрезвычайная ситуация: что нужно знать / Инфографика 24 канала

      Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное
      26 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Торговля Цены
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