На 20 дней хватит, – руководитель АТБ рассказал про запас продуктов и цены на них

Действительно ли выросли цены на продукты и угрожает ли стране дефицит основных товарных групп – об этом в эфире программы "Право на власть" 26 марта говорил генеральный директор АТБ Борис Марков.

Действительно ли выросли цены на продукты

Ассортимент магазинов сети АТБ, по словам Маркова, составляет 3500 – 4000 наименований. При этом "ощутимое подорожание товаров произошло на 50 – 100 позиций, не больше".

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Представитель АТБ говорит, что другие товары либо не подорожали, либо подорожали незначительно , в соответствии с ростом курса доллара, по которому эти товары закупали. Ведь по некоторым товарами есть ограниченные товарные запасы, которые в АТБ вынуждены заполнять товарами, закупленными по новым текущим ценам.

Мы вынуждены отказаться от плановой акционной активности, поэтому покупатели не увидели привычных нескольких сотен позиций с дисконтом на наших полках. Но уже на следующей неделе мы планируем вернуться к нашему стандартному плану,

– пообещал Марков.

Может ли быть в стране дефицит товаров

Девальвация (обесценивание) гривны влияет также и на экспортоориентированность производителей сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому в магазинах она несколько дорожает.

"Бороться с этим можно одним путем – как это сделали другие страны, где хуже ситуация с распространением коронавируса, чем у нас. Речь идет о временном закрытии возможности экспорта основных товарных групп", – считает руководитель АТБ.

Причем " если такого не сделать – это может привести к дефициту ". Однако лишь в перспективе.

На сегодня по количеству товаров страна может спать спокойно. В нашей сети сформирован товарный запас на 20 дней, склады забиты под завязку,

– успокоил Борис Марков.

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Напомним, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса.