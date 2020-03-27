На 20 дней хватит, – руководитель АТБ рассказал про запас продуктов и цены на них
Действительно ли выросли цены на продукты и угрожает ли стране дефицит основных товарных групп – об этом в эфире программы "Право на власть" 26 марта говорил генеральный директор АТБ Борис Марков.
Действительно ли выросли цены на продукты
Ассортимент магазинов сети АТБ, по словам Маркова, составляет 3500 – 4000 наименований. При этом "ощутимое подорожание товаров произошло на 50 – 100 позиций, не больше".
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Представитель АТБ говорит, что другие товары либо не подорожали, либо подорожали незначительно, в соответствии с ростом курса доллара, по которому эти товары закупали. Ведь по некоторым товарами есть ограниченные товарные запасы, которые в АТБ вынуждены заполнять товарами, закупленными по новым текущим ценам.
Мы вынуждены отказаться от плановой акционной активности, поэтому покупатели не увидели привычных нескольких сотен позиций с дисконтом на наших полках. Но уже на следующей неделе мы планируем вернуться к нашему стандартному плану,
– пообещал Марков.
Может ли быть в стране дефицит товаров
Девальвация (обесценивание) гривны влияет также и на экспортоориентированность производителей сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому в магазинах она несколько дорожает.
"Бороться с этим можно одним путем – как это сделали другие страны, где хуже ситуация с распространением коронавируса, чем у нас. Речь идет о временном закрытии возможности экспорта основных товарных групп", – считает руководитель АТБ.
Причем "если такого не сделать – это может привести к дефициту". Однако лишь в перспективе.
На сегодня по количеству товаров страна может спать спокойно. В нашей сети сформирован товарный запас на 20 дней, склады забиты под завязку,
– успокоил Борис Марков.
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Напомним, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса.
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