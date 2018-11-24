На Донбассе священник, которого боевики держали в плену, открыл церковь УПЦ КП в подвале

Им приходится вести службы Божьи в подвале. Простенькие иконы, несколько лампадок. Однако настоятель храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в Бахмуте, что на Донетчине, – отец Павел и этому непритязательному интерьеру рад. Ведь это первая церковь Киевского патриархата в районе, ее открытия он ждал четыре года.

Хоть на входе указатель на объект укрытия, на самом деле, отец Павел повел журналистов к церкви.

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Храм Киевского патриархата в Бахмуте открыли неделю назад. Он первый в районе. Нет куполов и колоколов, а внутри – простенькие иконы и несколько лампадок. Атрибуты – не главное, говорит настоятель храма.

Это не имеет никакого влияния на богослужение, а тем более – на благодать Божью,

– отметил настоятель храма в Бахмуте отец Павел.

Скромное помещение вместит до двадцати человек. Но священник надеется, что впоследствии смогут построить настоящий храм. Отец Павел – сам родом из Донецка. Там и служил до войны. Захватив город, боевики взялись зачищать его от несогласных. Священника православной церкви Киевского патриархата взяли в плен. Как спасся – не рассказывает, говорит – с Божьей помощью. Удалось вывезти и часть церковной утвари – с ней теперь служит в Бахмуте.



Вход в церковь в подвале



Так выглядит помещение церкви внутри

"В планах у нас (потому что мы только открылись) полный расклад, как любого православного храма. Это и вечерние, и литургии. Уже, кстати, литургии здесь были. Это полностью все таинства, все требы. Как Бог будет давать людям: крестить или венчаться. Мы полностью можем это делать, и будем делать", – рассказал отец Павел.



Отец Павел

В новом городе помещение для храма отец Павел искал примерно четыре года. Помогли местные активисты: разрешили бесплатно пользоваться этой комнатой. Пока что аренду оформили на год.

Это не для храма бралось помещение, для нужд нашей организации. Мы тут сетки плетем, гуманитарную помощь оказываем, помогаем беженцам, как правило, с одеждой,

– отметил активист ОО "Бахмут Украинский" Виктор Зипир.

А вот местные власти все четыре года присылали отписки, мол, помещений нет. За месяц до открытия украинского храма в подвале, мэр города Алексей Рева произносил речь на освящении православной церкви Московского патриархата. Под прицелом телекамер и в окружении десятков верующих.



Речь Алексея Ревы

Пророссийская церковь в Восточном регионе даже во время войны удерживает позиции. Самую низкую в Украине поддержку в этих регионах имеет идея создания Единой поместной церкви. "За" – лишь 14% опрошенных. За последние восемь лет количество верующих УПЦ КП там выросла лишь на 5% – с 13 до 18. Тогда как, например, в центральных областях этот показатель увеличился с 17 до 38 %.

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В новом храме в Бахмуте тоже пока немного прихожан. Отец Павел верит – будет больше, и большой храм обязательно построят, и приходов станет больше, и священников. Например, уже сейчас 11 семинаристов Киевской богословской академии и Днепропетровской семинарии готовятся после завершения учебы поехать на Донбасс.