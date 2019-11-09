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      На Харьковщине ребенок застрял в стиральной машине: фото

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      Ребенок застрял в стиральной машине
      Ребенок застрял в стиральной машине / Фото с фейсбука ГСЧС

      В городе Мерефа 4-летний мальчик залез в стиральную машину, а вылезти из нее уже не смог. Инцидент произошел вечером 8 ноября.

      На место происшествия сразу приехали спасатели, сообщила ГСЧС в фейсбуке.

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      Сначала спасатели успокоили напуганного мальчика и его маму.

      Затем работники ГСЧС оперативно и осторожно вытащили ребенка из стиральной машины.

      харківщина дитина застрягла пралка пральна машина
      Спасатели вытаскивают ребенка из стиральной машины / Фото с фейсбука ГСЧС

      В ГСЧС отмечают: "Родители! Дайте детям в руки книги! Стиралка не должна быть квестом для детей".

      Обратите внимание: 8-летний украинец собрал миллион лайков, чтобы родители купили ему собаку

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Курьезные новости ГСЧС Дети и несовершеннолетние
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