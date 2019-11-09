На Харьковщине ребенок застрял в стиральной машине: фото
В городе Мерефа 4-летний мальчик залез в стиральную машину, а вылезти из нее уже не смог. Инцидент произошел вечером 8 ноября.
На место происшествия сразу приехали спасатели, сообщила ГСЧС в фейсбуке.
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Сначала спасатели успокоили напуганного мальчика и его маму.
Затем работники ГСЧС оперативно и осторожно вытащили ребенка из стиральной машины.
Спасатели вытаскивают ребенка из стиральной машины / Фото с фейсбука ГСЧС
В ГСЧС отмечают: "Родители! Дайте детям в руки книги! Стиралка не должна быть квестом для детей".
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