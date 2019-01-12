На киевском водохранилище трое мужчин провалились под лед

В пятницу, 11 января, во время катания на снегу по Киевскому водохранилищу провалились под лед три человека. Одному из них удалось спастись самостоятельно.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

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Инцидент произошел на водохранилище в селе Страхолесье, Киевской области. Как отмечается, двое мужчин выбраться на поверхность не смогли. Как отметили в ГСЧС, ориентировочное расстояние от места провала под лед к берегу составляет 2 километра, ориентировочная глубина – 10 метров.



На Киевщине провалились под лед 3 мужчин

Спасатели 12 января начали поисковую операцию, которым помогали водолазная группа, национальная полиция и мужчина, который смог спастись. К поиску пропавших также были привлечены два катера на воздушной подушке "Марс".



ГСЧС вытащили тело одного мужчины

По состоянию на этот день на 14:00 тело одного из пропавших мужчин поднято на поверхность. Сейчас продолжаются поиски второго мужчины.

К слову, 6 января в районе горы Гымба заблудилось 2 лыжника. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. 10 января пропавший турист вышел на связь и сообщил спасателям, что находится в избушке лесника. Впоследствии в этот же день чрезвычайники его нашли.