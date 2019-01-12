18:05
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      На киевском водохранилище трое мужчин провалились под лед

      45 Читати новину українською
      На Киевском водохранилище два человека провалились под лед
      На Киевском водохранилище два человека провалились под лед / ГСЧС

      В пятницу, 11 января, во время катания на снегу по Киевскому водохранилищу провалились под лед три человека. Одному из них удалось спастись самостоятельно.

      Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

      Читайте также: Спасатели показали, как спасти человека из-под льда: важные советы

      Инцидент произошел на водохранилище в селе Страхолесье, Киевской области. Как отмечается, двое мужчин выбраться на поверхность не смогли. Как отметили в ГСЧС, ориентировочное расстояние от места провала под лед к берегу составляет 2 километра, ориентировочная глубина – 10 метров.

      На Київщині провалилися під лід 3 чоловіків
      На Киевщине провалились под лед 3 мужчин

      Спасатели 12 января начали поисковую операцию, которым помогали водолазная группа, национальная полиция и мужчина, который смог спастись. К поиску пропавших также были привлечены два катера на воздушной подушке "Марс".

      ДСНС витягнули тіло одного чоловіка
      ГСЧС вытащили тело одного мужчины

      По состоянию на этот день на 14:00 тело одного из пропавших мужчин поднято на поверхность. Сейчас продолжаются поиски второго мужчины.

      К слову, 6 января в районе горы Гымба заблудилось 2 лыжника. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. 10 января пропавший турист вышел на связь и сообщил спасателям, что находится в избушке лесника. Впоследствии в этот же день чрезвычайники его нашли.

      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нацотбор на Евровидение-2018: Бабкина обвинили в еще одном плагиате
       12 февраля 2018 , 01:01
      Матиос: Виталий Кличко - добро, которое должно быть с кулаками
       4 августа 2012 , 19:21 23
      Этот Chevrolet будто возник из ночных кошмаров Стивена Кинга
       13 сентября 2018 , 19:29
      В Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий
       11 декабря 2018 , 08:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук