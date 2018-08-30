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На Международной космической станции произошла утечка воздуха

44 Читати новину українською
МКС
МКС / focus.ua

Комиссия выяснит причины утечки воздуха, который произошел на Международной космической станции.

Об этом заявил генеральный директор корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

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Он отметил, что инцидент произошел сегодня.

"На МКС сегодня была внештатная ситуация – падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами в контакте с Хьюстоном действовал по регламенту, прежде всего гарантированно обеспечив безопасность совместного экипажа. Утечка обнаружена. Возможно, воздействие микрометеоритов. Комиссия разберется", – написал Рогозин.

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Теги: Техно МКС NASA Космос
Источник: 24 Канал
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