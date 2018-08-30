На Международной космической станции произошла утечка воздуха
Комиссия выяснит причины утечки воздуха, который произошел на Международной космической станции.
Об этом заявил генеральный директор корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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Он отметил, что инцидент произошел сегодня.
"На МКС сегодня была внештатная ситуация – падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами в контакте с Хьюстоном действовал по регламенту, прежде всего гарантированно обеспечив безопасность совместного экипажа. Утечка обнаружена. Возможно, воздействие микрометеоритов. Комиссия разберется", – написал Рогозин.
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