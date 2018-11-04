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      На Шулявском мосту в Киеве произошло масштабное ДТП: есть погибший (фото и видео)

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      На Шулявском мосту в Киеве произошло масштабное ДТП
      На Шулявском мосту в Киеве произошло масштабное ДТП / Фото из социальных сетей

      Вечером в субботу, 3 ноября, на Шулявском путепроводе в Киеве столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погиб мужчина.

      За несколько часов после ДТП полиция полностью заблокировала дорогу. Известно, что столкнулись три легковушки.

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      Один из автомобилей от удара отбросило в бетонную ограду, он буквально завис в воздухе. В результате одна из плит моста упала вниз. К счастью, под ним не было пешеходов. В результате пострадали четыре человека, двух из них медики забрали в больницу. К сожалению, 47-летний водитель Opel умер в больнице.

      аварія

      Авария на Шулявском мосте

      аварія
      ДТП

      аварія
      Авария в Киеве

      аварія
      Тройное ДТП

      аварія
      Авто зависло в воздухе

      "Предварительно, автомобиль Opel двигался по дороге и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Вследствие этого, столкнулся с двумя автомобилями. Водитель этого автомобиля получил травмы и погиб", – сказала инспектор отдела коммуникаций Нацполиции Киева Анастасия Костюченко.

      Смотрите видео тройного ДТП на Шулявском мосту:

       

      Теги: Новости Украины Шулявский мост Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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