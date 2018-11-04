На Шулявском мосту в Киеве произошло масштабное ДТП: есть погибший (фото и видео)

Вечером в субботу, 3 ноября, на Шулявском путепроводе в Киеве столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погиб мужчина.

За несколько часов после ДТП полиция полностью заблокировала дорогу. Известно, что столкнулись три легковушки.

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Один из автомобилей от удара отбросило в бетонную ограду, он буквально завис в воздухе. В результате одна из плит моста упала вниз. К счастью, под ним не было пешеходов. В результате пострадали четыре человека, двух из них медики забрали в больницу. К сожалению, 47-летний водитель Opel умер в больнице.

Авария на Шулявском мосте



ДТП



Авария в Киеве



Тройное ДТП



Авто зависло в воздухе

"Предварительно, автомобиль Opel двигался по дороге и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Вследствие этого, столкнулся с двумя автомобилями. Водитель этого автомобиля получил травмы и погиб", – сказала инспектор отдела коммуникаций Нацполиции Киева Анастасия Костюченко.

Смотрите видео тройного ДТП на Шулявском мосту: