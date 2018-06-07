На Закарпатье пьяный живодер привязал коня к машине и волок его по селу (фото)

В селе Черная Тиса на Закарпатье вечером, 6 июня, произошел жуткий случай, который возмутил украинцев своей жестокостью: человек привязал коня к автомобилю и волок его по селу.

Об этом очевидцы сообщают в Facebook на странице сообщества "Чорнотісянській рідний край".

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По словам свидетелей, извергом оказался бывший помощник лесничего, который был в нетрезвом состоянии.

Пострадавший конь

"Он поймал на берегу реки пасушегося коня и, привязав его к своему бортовому УАЗику, начал таскать по асфальту. Можно только представить, с какой ненавистью Василий Васильевич тянул это ни в чем не повинное животное, если на асфальте остались следы пробуксовки. Также на дороге видно, как конь пытался всеми силами сопротивляться, но это у него не получилось и он остался не только без подков, но и глаза, а также с сильно ободранными боками", – отметили на странице.

В результате этих издевательств, о мотивах которых никто из односельчан не знает, без кормильца осталась многодетная семья, в которой воспитывается пятеро несовершеннолетних детей.

Изуродованный конь

Как сообщили в пресс-службе закарпатского областного главка Нацполиции Украины, об этом страшном случае в полицию заявил сам владелец коня.



Копыта коня со следами крови

"Прибывшие на место правоохранители приняли заявление потерпевшего, конь которого действительно получил увечья, а также опросили свидетелей. Сейчас решается вопрос о начале уголовного производства по статье УК "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", – отметили в полиции Закарпатья.