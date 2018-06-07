На Закарпатті п'яний живодер прив'язав коня до машини і волочив його по селу: фото (18+)

У селі Чорна Тиса що на Закарпатті увечері, 6 червня, стався моторошний випадок, який обурив українців своєю жорстокістю: чоловік прив'язав коня до автомобіля і тарганив його по селу.

Про це очевидці повідомляють в Facebook на сторінці спільноти "Чорнотісянській рідний край".

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За словами свідків, нелюдом виявився колишній помічник лісничого, який був в нетверезому стані.



Постраждалий кінь

"Він пасся на березі річки і, прив'язавши коня до свого УАЗику, почав тягати по асфальту. Можна тільки уявити, з якою ненавистю Василь Васильович тягнув це ні в чому не винну тварину, якщо на асфальті залишилися сліди пробуксовки. Також на дорозі видно, як кінь намагався всіма силами чинити опір, але це у нього не вийшло і він залишився не тільки без підков, а й очі, а також з сильно обдертими боками", – зазначили на сторінці.

В результаті цих знущань, про мотиви яких ніхто з односельців не знає, без годувальника залишилася багатодітна сім'я, в якій виховується п'ятеро неповнолітніх дітей.



Понівечений кінь

Як повідомили в прес-службі закарпатського обласного главку Нацполіціі України, про цей страшний випадкок в поліцію заявив сам власник коня.



Копита коня зі слідами крові

"Прибулі на місце правоохоронці прийняли заяву потерпілого, кінь якого дійсно отримав каліцтва, а також опитали свідків. Зараз вирішується питання про початок кримінального провадження за статтею КК "Жорстоке поводження з тваринами", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років", – наголосили в поліції Закарпаття.