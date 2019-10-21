Надеюсь на справедливое рассмотрение, – Омелян обрадовался, что за его дело взялся Антикорсуд

Обвинительный акт по делу в отношении недостоверного декларирования бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна сегодня, 21 октября, объявили в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщает журналистка 24 канала Екатерина Петренко.

Я рад, что началось заседание в Антикорсуде и надеюсь на справедливое рассмотрение дела, поскольку я являюсь первым министром Украины, дело которого слушают в этом суде. Это дело имеет политический характер. Его цель – нанести репутационный удар и заставить меня молчать. А все потому, что руководитель НАБУ в начале 2017-го получил мое обращение о миллиардных нарушениях компаний, которые обложены налогом Министерством инфраструктуры. Реакции ноль... Я единственный министр правительства Гройсмана, которого преследуют,

– высказался Омелян.

Обвиняемый в очередной раз не признал себя виновным и сообщил, что будет давать показания в суде. Зато прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка подчеркнул, что нецелесообразно это дело связывать с политикой.

По словам прокурора, расходы Омеляна на должности министра инфраструктуры не соответствовали его доходам. Мусияка сообщил, что со студенческой скамьи Омелян –госслужащий, а его законный доход с 2000 года за 15 лет государственной службы составлял около 2 миллионов гривен. Однако, по версии следствия, бывший чиновник в декларациях за 2015-те и 2016-е годы умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 миллионов гривен и 8 миллионов гривен соответственно.

В частности Омеляна обвиняют в том, что он, мол, приобрел и пользовался автомобилем BMW X5 2015 стоимостью свыше 1 миллионов гривен, который не указал в своих декларациях за оба года и записал на родного брата. В САП отметили, что в декларации за 2015 год Омелян также "забыл" указать 10 тысяч долларов – расходы на аренду дома, в котором фактически жил с семьей. Также, по версии обвинения, в 2016-м Омелян не задекларировал факт постоянного пользования другим загородным домом и земельным участком.

Адвокат Омеляна Тарас Пошиванюк отверг обвинения и апеллировал, что указанный внедорожник, якобы, был приобретен братом экс-чиновника за собственные деньги. А пользовался бывший министр этой машиной, когда брат был заграницей и во время совместных поездок к родителям, отвозил на техобслуживание, а дальше получил машину в подарок. А насчет дома: якобы, семья экс-министра не арендовала его, а только гостила у родственников жены.

В чем обвиняли Омеляна?13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция этой статьи предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Сейчас бывшего чиновника обвиняют по ст. 366-1 УПК Украины "Декларирование недостоверной информации". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.