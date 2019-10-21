13:58
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Надеюсь на справедливое рассмотрение, – Омелян обрадовался, что за его дело взялся Антикорсуд

      20 Читати новину українською
      Владимир Омелян
      Владимир Омелян

      Обвинительный акт по делу в отношении недостоверного декларирования бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна сегодня, 21 октября, объявили в Высшем антикоррупционном суде.

      Об этом сообщает журналистка 24 канала Екатерина Петренко.

      Я рад, что началось заседание в Антикорсуде и надеюсь на справедливое рассмотрение дела, поскольку я являюсь первым министром Украины, дело которого слушают в этом суде. Это дело имеет политический характер. Его цель – нанести репутационный удар и заставить меня молчать. А все потому, что руководитель НАБУ в начале 2017-го получил мое обращение о миллиардных нарушениях компаний, которые обложены налогом Министерством инфраструктуры. Реакции ноль... Я единственный министр правительства Гройсмана, которого преследуют,
      – высказался Омелян.

      Обвиняемый в очередной раз не признал себя виновным и сообщил, что будет давать показания в суде. Зато прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка подчеркнул, что нецелесообразно это дело связывать с политикой.

      По словам прокурора, расходы Омеляна на должности министра инфраструктуры не соответствовали его доходам. Мусияка сообщил, что со студенческой скамьи Омелян –госслужащий, а его законный доход с 2000 года за 15 лет государственной службы составлял около 2 миллионов гривен. Однако, по версии следствия, бывший чиновник в декларациях за 2015-те и 2016-е годы умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 миллионов гривен и 8 миллионов гривен соответственно.

      В частности Омеляна обвиняют в том, что он, мол, приобрел и пользовался автомобилем BMW X5 2015 стоимостью свыше 1 миллионов гривен, который не указал в своих декларациях за оба года и записал на родного брата. В САП отметили, что в декларации за 2015 год Омелян также "забыл" указать 10 тысяч долларов – расходы на аренду дома, в котором фактически жил с семьей. Также, по версии обвинения, в 2016-м Омелян не задекларировал факт постоянного пользования другим загородным домом и земельным участком.

      Адвокат Омеляна Тарас Пошиванюк отверг обвинения и апеллировал, что указанный внедорожник, якобы, был приобретен братом экс-чиновника за собственные деньги. А пользовался бывший министр этой машиной, когда брат был заграницей и во время совместных поездок к родителям, отвозил на техобслуживание, а дальше получил машину в подарок. А насчет дома: якобы, семья экс-министра не арендовала его, а только гостила у родственников жены.

      В чем обвиняли Омеляна?13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция этой статьи предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Сейчас бывшего чиновника обвиняют по ст. 366-1 УПК Украины "Декларирование недостоверной информации". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      20695
      Автор: Северин Трач, Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Владимир Омелян е-декларирование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      сегодня , 13:28 "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      Андрій Шляхтін 1116
      Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      сегодня , 12:06 Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      Михайло Макарук 741
      Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву
      сегодня , 12:01 Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву
      Северин Трач 547
      Почти все как сказал Коломойский: Фурса про банкопад и скандал вокруг хора Веревки
      сегодня , 11:19 Почти все как сказал Коломойский: Фурса про банкопад и скандал вокруг хора Веревки
      Сергій Фурса 1801
      Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      сегодня , 10:01 Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      Книги для гурманів 1264
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук