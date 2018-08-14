Надежда на помощь МВФ: что будет с курсом гривны осенью

Колебания гривны летом было ожидаемо, и НБУ предупреждал об этих нестабильностях еще в прошлом году.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент.

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По информации НБУ, в 2018 году очень трудно собирать налоги, поэтому может возникнуть определенный дефицит или разрыв в украинской казне. Это мы наблюдали летом, потому что в июле были задержки с пенсиями и зарплатами.

Произошло это на фоне споров о приезде миссии МВФ и создании Антикоррупционного суда. Эти события вызвали сильный ажиотаж у импортеров и экспортеров. Одни начали покупать валюту, а другие наоборот ее держать при себе.

Осенью возможен небольшой рост курса гривны, когда приедет миссия МВФ и бизнес немного расслабится. Однако в сентябре-октябре гривна, как сезонная валюта, начнет немного девальвировать.

Если в сентябре МВФ даст Украине деньги, то можно говорить о стабильности и дальнейших инвестициях в экономику. Однако могут и отказать, если наша власть не согласится имплементировать антикоррупционное законодательство или будет его саботировать, а также, если наша власть не согласится сокращать расходы бюджета.