Надо "плавно передать" власть Зеленскому: о чем говорили послы G7 с Порошенко

Послы стран "Большой семерки" посоветовали действующему президенту Украины Петру Порошенко "плавно передать" власть новоизбранному гаранту Владимиру Зеленскому. По их мнению, это позволит Украине продолжить путь реформ.

Во время встречи они также отметили достижения Порошенко на занимаемой должности. В частности, говорили о реформах и прогрессе в этом вопросе. Например, отметили успешное реформирование банковского сектора и национализацию "Приватбанка". Обсудили и то, какие шаги обеспечат развитие страны в будущем.

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"Украина настоящего не имеет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении. Вы приблизили Украину к Европейскому Союзу", – отметил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

В свою очередь Порошенко поблагодарил за "мощную поддержку" и призвал страны "Большой семерки" и Евросоюз и в дальнейшем держаться этой позиции, поскольку Россия представляет опасность не только для нашей страны, а для всей Европы.

Также президент выразил надежду, что санкционная политика против РФ продолжится и страны G7 смогут посодействовать освобождению захваченных Россией украинских моряков.

"Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это чрезвычайно важно", – сказал Порошенко.

Надзвичайно вдячний країнам Великої сімки та ЄС за потужну підтримку України протягом 5 останніх років. Під час сьогоднішньої зустрічі з послами країн закликав посилювати підтримку реформ в Україні та підтримку у відновленні суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. pic.twitter.com/abBrpMbVqg — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 травня 2019 р.

Это была последняя встреча Порошенко с послами стран "Большой семерки" как президента Украины.

Отметим, что инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского народные депутаты превратили в триллер. Народные депутаты до сих пор спорят о дате инаугурации и регистрируют постановления об этом. Предлагают 17 мая, 19, 20, 26, 28-е и даже 3 июня. Сейчас 7 предложений! Сам Владимир Зеленский хочет 19-го.

Почему все так сложно? После обнародования результатов выборов, Верховная Рада имеет 30 дней, чтобы назначить дату инаугурации новоизбранного президента. В нашем случае – до 3 июня. Но назначает именно Рада. Впрочем, сначала все постановления должен рассмотреть профильный комитет, рекомендовать только одну дату, после того вопрос выносят на рассмотрение в сессионный зал. В случае если сессионный зал проваливает голосование, дату единолично назначает председатель парламента.