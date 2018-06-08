Найголовніші антикорупційні новини тижня: НАБУ і Труханов, найбагатші прокурори

Минулого тижня детективи НАБУ продовжували доганяти мера Одеси – Геннадія Труханова. Сьогодні порадую вас складанням обвинувального акту по його справі. Це фактично закінчення досудового розслідування і початком судового розгляду.

Давайте розпочнемо з новин хороших. В сфері протидії корупції ними нас, як правило радує, Національне антикорупційне бюро.

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Нагадаю, що НАБУ звинувачує власника російського паспорту та одночасно любителя розшивати українські рушники з дружиною президента Труханова в крадіжці у одеситів 180 мільйонів гривень їх податків. По нехитрій схемі міська рада Одеси за поданням Труханова купила за 185 мільйонів гривень будівлю, яку за два місяці до того фірмочка придбала за 4 мільйонів гривень.



Будівлю яку купив Труханов

Споруда на момент купівлі міськрадою за 185 мільйонів гривень була повністю непридатна до експлуатації. Однак, під час сесії міськради Траханов розповідав казку про повністю відремонтоване та підключене до міської інфраструктури приміщення, яке потребувало лише косметичного ремонту.

У рамках розслідування розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів газу на загальну суму майже 1,5 мільярда гривень детективи НАБУ отримали доступ до руху коштів по банківських рахунках народних депутатів Ярослава і Богдана Дубневичів. Останні, нагадаю, з "Блоку Петра Порошенка".

У рамках розслідування керівництва Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, які ухвалювали рішення на користь Ахметівських підприємств "ДТЕКу", детективи НАБУ отримали доступ до руху коштів по банківських рахунках цих кампанії. За даними журналістів "Наші гроші", за такою схемою компанії Ахмєтова отримали понад 2 мільярди гривень.

У рамках розслідування розкрадання коштів на вугільновидобувних державних підприємств детективи НАБУ отримали доступ до банківських рахунків фірм-фігурантів. За версією НАБУ, посадові особи держпідприємст заволодіти нашими коштами на суму понад 22,8 мільйона гривень.

У рамках розслідування декларування недостовірної інформації народним депутатом Скуратовським детективи НАБУ виявили, що радикальний депутат Ляшка не вказав в декларації: своє судно, Mercedes дружини, доходи від продажу дружиною автомобілів Porsche і Lexus. Також Скуратовський забув вказати чотири кампанії дружини і дохід в розмірі 8 мільйонів гривень.



Тепер від нових хороших – до новини цікавих.

Свіже національне соціологічне дослідження показало, що більшість українців (53%) підтримує такий метод боротьби з корупцією, як пропозицію хабара посадовцям від спеціальних агентів. Нагадаю, що у 2017 році підрозділ законспірованих агентів НАБУ розкрив дві резонансні справи – "бурштинову" та справу заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.

Ключовими джерелами ризику для фінансової системи України є корупція, діяльність правоохоронних органів і судова система, свідчить опитування Національного банку України, в якому взяли участь 23 респонденти з найбільшою часткою ринку (15 банків, чотири страхові і чотири інвестиційні компанії).

Ну а тепер переходимо до моєї улюбленої рубрики "Їх нрави"

Лідером рейтингу найбільш заможних прокуратурів, якщо судити за рухомим майном, є головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Рухоме майно Матіоса оцінено приблизно в 93,8 мільйонів гривень. Дохід його і сім'ї в минулому році – майже 73мільйони. У Матіосів також є 14 гектарів землі і більше 1000 квадратних метрів нерухомості.



Анатолій Матіос

На другому місці серед прокурорів – Юрій Кривобок, старший слідчий з особливо важливих справ ГПУ. Рухоме майно його родини становить майже 83мільйонів гривень. Він володіє 6 гектарами землі і понад 2600 квадратних метрів нерухомості. При цьому дохід за 2017 – не більше 660 тисяч гривень.

Замикає топ-3 списку заможних працівників прокуратури співробітник ГПУ Юлія Біленька з 45,6 мільйонами гривень майна і доходом за минулий рік близько 200 тисяч гривень. Землі у неї немає, але є нерухомість площею 200 квадратних метрів.

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Сподіваюся, що після цього всі розуміють, чому Генеральну прокуратуру неможливо реформувати.

Від ГПУ до СБУ.

Незаможні родичі першого заступника голови СБУ Демчини обзавелися дорогими маєтками, а сам він купив дорогий позашляховик.

Наприклад, 160 метровий будинок дідуся та бабусі трьох дітей Павла Демчини ввели в експлуатацію на початку цього року. Дідусь працював на рядовій посаді Рівнеської АЕС. І, як вдалося встановити журналістам, заробляв він у середньому близько 10 тисяч гривень на місяць. Його дружина Валентина останні 5 років взагалі не мала роботи.

Та й сам Павло Демчина, навіть потрапивши під слідство НАБУ, продовжив обростати елітним майном. Згідно з даними з офіційного реєстру МВС, у 2018 році заступник голови СБУ придбав автомобіль "Рендж Ровер Спорт", вартістю більше ніж 30 тисяч доларів.

На цьому, з вашого дозволу, я з поганими новинами зав’язуватиму. Хоча в мене їх, на жаль, ще на два таких блоги назбиралося.