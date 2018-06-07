Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження

Абсолютна більшість населення (83%) вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною, причому 50% – повністю провальною. Це результати найсвіжішого національного соціологічного дослідження.

Успішність у боротьбі з корупцією помітили лише 9% опитаних, причому лише 1% оцінює цю боротьбу як повністю успішну. І я погоджуюся з такою оцінкою. Адже для нас з вами громадян, показником ефективності боротьби з корупцією є посадка високопосадовців в тюрму та конфіскація їх майна.

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В цей момент нагадаю, що Національне Антикорупційне Бюро скерувало в суд 135 справ, в яких обвинувачено більше двох сотень високопосадавців. При цьому старі корумповані суди спромоглися ухвали рішення лише у 30 справах. І то більшість з них - затвердження угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем.



Петро Порошенко

Майже у п’ятидесяти справах розгляд не розпочався. Деякі справи гниють у канцеляріях судів понад півтора року. Всі ви знаєте, що єдина можливість вирішити цю проблему – створити незалежний антикорупційний суд. Ключова дискусія відбувається навколо власне незалежності цього суду. А саме, ролі міжнародних експертів у доборі антикорупційних суддів. Позиція Порошенка і його депутатів – мінімізувати вплив міжнародників. А що з цього приводу думають українців? Повертаємося до соціологічного дослідження.

Загалом 38.3% українців довірили б відбір антикорупційних суддів експертам західних країн. Це у 7 разів більше, ніж представникам Президента (5,5%), у 4 рази більше, ніж суддям (9,3%) та втричі більше, ніж народним депутатам (12.8%). На першому місці за рівнем довіри – антикорупційні громадські організації (47%).

Перевагу представникам антикорупційних організацій та західним експертам у формуванні антикорупційного суду віддають виборці усіх політичних сил і усіх регіонів України.

Зверніть увагу на підтримку західних експертів у доборі антикорупційних судді виборцями Блоку Петра Порошенка – 41%, виборцями Опозиційного Блоку – 37% та виборцями Радикальної Партії – 34%.

Навіть за такого рівня підтримки виборцями, Петро Порошенка, а разом з ним Олег Ляшко та Юрій Бойко, продовжує блокувати ефективну участь міжнародних експертів у відборі антикорупційних судів. Всі троє так сильно бояться створення незалежного антикорупційного суду, що готові позбутися підтримки більше ніж третини власних виборців, аби лише зупинити створення суду. Це при при тому, що різниця президентських рейтингів усіх трьох коливається в рамках 4%.

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Тобто, щоб потрапити в другий тур виборів Президента, їм потрібно наростити до 10% рейтингу. І при цьому вони готові втратити в 4 рази більше виборців, аби лише не створити антикорупційний суд. "Це якесь електоральне безумство", – скажете ви. Та ні, друзі, вони не божевільні. Навпаки, вони дуже хитрі і дуже досвідчені. Для них не має сенсу бути політиками, якщо за корупцію саджатимуть в тюрму.



Юрій Бойко

Зі створення незалежного антикорупційного суду, політика стане надто небезпечним для них зайняттям. Бо для конкретно Петра Порошенка, Юрія Бояка та Олега Ляшка, а також людей навколо них, політика – це, в першу чергу, можливість займатися корупцією. До речі, ще більше виборців цих політиків підтримують формування антикорупційного суду представниками антикорупційних організацій. Серед виборців Блоку Петра Порошенка та Опозиційного Блоку таких 51%, Опозиційного Блоку – 47%.



Олег Ляшко

Іншими словами, половина виборців Порошенка, Ляшка і Бойка готові довірити формування антикорупційного суду активістам антикорупційних громадських організацій. Щоправда наші політичні лідери скоріше собі руки повідгризають ніж за таке проголосують.

Шановний Порошенко, вибачте нас, невдячних українців, але переважна більшість громадян (а саме 73%) вважають вашу судову реформу неуспішною (причому 43% вважають її цілковито провальною), як успішну її оцінили лише 10%.

Негативною є й оцінка успіхів в очищенні суддівського корпусу від недоброчесних суддів: 43% громадян зовсім не бачать успіхів у цій справі, а 30% відзначають наявність лише поодиноких успішних випадків. Аж 1% українців вважає, що суди борються з корупцією. Друзі, погодьтеся, було би справедливо, щоб політики, в тому числі Порошенко, на виборах отримали рівно стільки голосів, скільки українців вважають їх реформи успішними. Особливо реформу судів.