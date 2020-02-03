Наличный курс валют 3 февраля: евро продолжает расти

Курс гривны относительно евро и доллара 3 февраля на наличном рынке продолжил снижаться, при этом европейская валюта подорожала несколько существеннее, чем американская.

Доллар в понедельник покупали за 24,86 гривны (на 3 копейки больше по сравнению с пятницей), а продавали по 25,13 гривны (также +3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро также подорожал – его покупали по 27,43 гривны (+14 копеек по сравнению с пятницей), а продавали по 27,83 гривны (+13 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 3 февраля таков:

доллар – 25 гривен (покупка) и 25,08 гривны (продажа);

евро – 27,60 гривны (покупка) и 27,70 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 3 февраля американская валюта подорожала еще на 11 копеек, его цена выросла до 25,03 гривны. Евро прибавил в цене 18 копеек и стоил 27,66 гривны.

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На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала