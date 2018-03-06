Наличный курс валют 6 марта: евро и доллар синхронно упали

Курс гривны относительно евро и доллара 6 марта на наличном рынке еще больше укрепился.

Об этом свидетельствуют данные сайта​ finance.ua.

Евро во вторник покупали по 32,31 грн (на 11 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 32,89 грн (-13 копеек).

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Доллар 6 марта упал еще больше. Американскую валюту покупали по 26,25 грн (на 18 копеек дешевле), а продавали по 26,57 грн (-17 копеек).

По курсу валют от НБУ 6 марта доллар подешевел на 5 копеек и стоил 26,48 грн. Евро подешевел еще больше – на 8 копеек, до 32,59 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3–33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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