Курс гривны относительно евро и доллара 23 октября на наличном рынке существенно не изменился. Евро подешевел на несколько копеек, а доллар наоборот прибавил в цене.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 32,06 грн, что на 3 копейки дешевле, чем в понедельник. Продавали европейскую валюту по 32,50 грн (-5 копеек).

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Доллар покупали по 28 грн (на 3 копейки дороже по сравнению с понедельником), а продавали по 28,21 грн (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 23 октября доллар подешевел на 10 копеек и стоил 28,08 грн. Евро тоже подешевел – на 4 копейки – до отметки 32,28 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара помаленьку приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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