Техника в Украине может подорожать, поскольку с украинцев будут взимать дополнительный сбор – на случай, если они скопируют песню или книгу.

Покупая смартфоны, телевизоры, планшеты, флешки или что-нибудь из техники, на которую можно записать контент, украинцы уплачивают налог за вероятность копирования музыки, фильмов, книг и тому подобное. Этот налог пока довольно низкий, но его предложили повысить в 3 – 4 раза, что приведет к подорожанию техники почти на 5%. Подробнее рассказываем в материале 24 канала.

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Как в Украине ввели налог на контент

Еще в 2003 году в Украине ввели сбор на частное копирование. Поскольку тогда украинцы еще пользовались дисками, дискетами и кассетами, облагались дополнительным налогом именно они. Что логично – ведь купив их, человек что-то записывает. Теперь, когда все это почти не используют, а загрузить контент можно сразу на смартфоны, ноутбуки и т. д., налог изменили.

В 2018 приняли новый закон. Взимать сбор можно не только со средств, которые предназначены для записи контента, но и со смартфонов, телевизоров, ноутбуков, планшетов, плееров, аудиосистем и тому подобное.

В 2020 Минэкономики на основе этого закона передало формирование тарифов ОУК (организации коллективного управления) и позволило двум организациям собирать налог с импортных товаров:

Украинский музыкальный альянс (УМА) собирает сбор с техники;

Всеукраинское агентство авторских прав (ВААП) собирает сбор с бумаги, ксероксов, факсов и тому подобное.

Собранные деньги должны распределять между правообладателями. Это их плата за контент, который, вероятно, скопируют покупатели техники.

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Как предлагают повысить сбор

Процент отчисления предлагают увеличить в 3 – 4 раза. В частности Украинский музыкальный альянс предлагает так повысить сбор на технику.

Всеукраинское агентство авторских прав также представило свое видение сбора на бумагу, ксерокс и копировальные устройства и тому подобное. В частности за обычную бумагу украинцы, возможно, будут платить до 2% сбора, поскольку, по мнению инициаторов, существует вероятность, что на этой бумаге напечатают книжку.



Какой сбор предлагают / ВААП

Директор ВААП Юрий Гандзюк в комментарии Экономической правде сказал, что, если устройство стоит 5 тысяч гривен, то со сбором будет стоить на 70 гривен больше.

Аргументы против закона

Это не ответственность за незаконное использование произведений и фонограмм, поскольку на момент уплаты никакого использования (то есть нарушения) нет. После уплаты сбора никого не интересует, изготовил ли кто-то когда-то с помощью устройства хотя бы одну копию,

– пишут в ЕБА.

Более того, добавляют в Европейской бизнес-ассоциации, человек платит этот сбор за вероятную кражу контента в будущем, но при этом не получает никаких прав на пользование. По сути, это как уплата штрафа наперед, неважно совершит человек правонарушение или нет.

Такие сборы являются пережитком прошлого. Теперь, когда у пользователей есть широкий доступ к различным платным сервисам, как Netflix или Youtube music, нет необходимости применять дополнительные взыскания с пользователей. В ЕБА объяснили как работает стриминговый сервис:

даже если он позволяет загружать часть контента на устройство пользователя, такая копия не является постоянной (это является условием для взыскания сбора);

правообладатели уже получили роялти от провайдера сервиса, поэтому их имущественному интересу не нанесен вред.

"36% владельцев смартфонов, которые просматривают видео и слушают музыку, не используют их для хранения файлов, и лишь 15% пользователей электронных книг печатают книги на принтере. Отчисления же хотят взимать со всех легально ввезенных или изготовленных на территории Украины устройств и носителей", – говорится в отчете ЕБА.

Как это повлияет на рынок техники в Украине

В ассоциации отмечают, что сбор взимается только с легальных телефонов. В Украине же каждый третий смартфон – нелегальный. Поскольку повышение сбора приведет к росту цен на смартфоны, в ЕБА ожидают, что нелегальный рынок техники из-за этого вырастет. По сути будут страдать от такого закона законопослушные украинцы которые покупают официальные девайсы и не воруют контент.

Когда начнут взимать сбор

Пока переговоры продолжаются. Из-за карантина их временно приостановили и возобновят по завершении. ЕБА предлагают отказаться от закона в 2020 из-за кризиса, от которой итак страдают производители и продавцы. Более того, это не даст технике подорожать. Между тем в УМА утверждают, что авторы песен или текстов от кризиса страдают не меньше, а поэтому должны получать деньги за контент.

Поэтому, пока что эти сборы не действуют, но после завершения карантина переговоры, начавшиеся в апреле, продолжатся.

Как было в Израиле

В Израиле местная организация, которая представляет интересы правообладателей, тоже хотела ввести соответствующий сбор. Дошло даже до суда, когда ACUM поднял сбор втрое, а радиовещатели отказались платить. В 2020 суд отказал в поднятии сбора, потому что, во-первых, такое поднятие не имеет экономического обоснования, во-вторых, такой тариф не используют в современной международной практике.

Опыт Испании

Исследование, которое провели в Испании показывает, что потери правообладателей далеки от того, сколько взимают с покупателей за возможное копирование контента.

Всего 1,6% пользователей делали копии на CD или другой носитель, а 0.9% респондентов копировали фильмы. Взысканный сбор за частное копирование в 7 – 10 раз выше, чем фактический вред, нанесенный частным копированием в Испании,

– говорится в отчете Европейской бизнес-ассоциации.

Какая ситуация с пиратством в Украине

В Украине пока плохо контролируют пиратство. Около 90% пользователей интернета используют пиратский контент.

пользователей интернета используют пиратский контент. Почти 70% загружают файлы с нелегальных ресурсов.

Учитывая эти данные, закон о сборе за частное копирование – неэффективен, так как он регулирует копирование легального контента, чего в Украине мало.

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Вместо того, чтобы вводить и повышать пошлины для покупателей, которые могут скопировать контент, а могут и нет, стоит лучше контролировать пиратство в Украине, которое широко распространено, и развивать культуру платы за контента среди населения, как это делают в развитых странах.