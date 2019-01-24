Нападение "титушек" и священника УПЦ МП на прихожан в Виннице: министр спорта пригрозил атлетам

В селе Писаревка, на Винничине, местный священник УПЦ МП привел с собой около 60 "титушек". Они устроили драку во время собрания прихожан, на которых решался вопрос о переходе местного прихода в Православную Церковь Украины.

В результате драки несколько ударов получил сельский голова Дмитрий Науменко и участковый инспектор. На место конфликта вызвали дополнительный наряд, сообщает Цензор.НЕТ.

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Видео столкновения прихожан и "титушек" на Винничине

Были ли участники драки спортсменами – пока неизвестно. Однако министр молодежи и спорта Игорь Жданов предупредил, что если будут известны факты участия атлетов в такого рода мероприятиях – они будут наказаны.

"Настойчиво предупреждаю спортивные федерации, атлетов, тренеров, функционеров: категорически неприемлемо использование спортсменов для препятствования свободному политическому, или религиозному волеизъявлению граждан Украины. Такие хулиганские действия не только нарушают закон, но и грубо противоречат олимпийским ценностям. Свою категоричную оценку таким действиям будет давать как Министерство внутренних дел, так и Министерство молодежи и спорта Украины. Если окажется, что к подобным силовым акциям причастны спортсмены сборных команд Украины, моя реакция, как профильного министра, будет максимально жесткой", – заявил Игорь Жданов.

Как происходит процесс перехода приходов в Православную Церковь Украины

Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.