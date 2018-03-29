18:40
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Нардеп заявил, что Луценко сняли с самолета и США аннулировали ему визу: Сарган дала объяснение

430 Читати новину українською
Юрий Луценко никуда не вылетал и никто ему визы не отменял, – Сарган
Юрий Луценко никуда не вылетал и никто ему визы не отменял, – Сарган / Соцсети

29 марта появилась информация, что генпрокурору Юрию Луценко Соединенные Штаты аннулировали визу, поэтому его не пустили на самолет в эту страну в аэропорту Амстердама. Подчеркивалось, что глава ГПУ летел из Киева в США с пересадкой в столице Нидерландов. Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган назвала это "бредом".

Лидер общественного объединения "Народный контроль" и народный депутат Дмитрий Добродомов на своей странице в Facebook сообщил, что в аэропорту нидерландского Амстердама генпрокурору Юрию Луценко аннулировали американскую визу и не пустили его на самолет в США.

Читайте также: Прокурорский позитив: зарплата чиновника

"Если это правда, то такое действие наших американских партнеров – более чем красноречивое. Это может означать только одно – настоящая оценка так называемой "антикоррупционной борьбы". Очевидно, официальный ответ будет", – подчеркнул политик.

Кроме того, в комментарии ресурса "Вести" Добродомов объяснил, что лишение генпрокурора американской визы может быть связано "с давлением Вашингтона на Киев в вопросе запуска интеллектуальной системы проверок э-деклараций и с разблокировкой работы НАПК".

Сам же Юрий Луценко неоднозначно прокомментировал сообщение Добродомова в соцсети.

"Клиника там у вас без Мишико", – написал генпрокурор.

Добродомов, Лкуценко, віза, США Сообщение Добродомова об аннулировании визы США генпрокурору и ответ Луценко

На вопрос нардеп сообщить что-то конкретное Луценко так и не ответил.

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган в свою очередь отметила, что Юрий Луценко никуда не вылетал и сейчас находится на рабочем месте, пишет "Обозреватель".

Какой бред ! И почему он должен был лететь в США с семьей? Ирина Степановна (жена Луценко – "24") все время находится на эфирах", – убеждает она.

Читайте также: Стало известно, какую зарплату получил Луценко после отдыха на Сейшелах

Кроме того, Сарган порекомендовала СМИ обратиться к самому Добродомову и выяснить почему он распространяет фейки.

"Если нардеп голосовал за антифейковое законодательство, то должен нести ответственность за свои слова", – подчеркнула пресс-секретарь генпрокурора.

Добродомов, Лкуценко, віза, США Реакция Сарган на сообщение Добродомова относительно Луценко

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Юрий Луценко ГПУ Дмитрий Добродомов Нидерланды
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук