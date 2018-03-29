Нардеп заявил, что Луценко сняли с самолета и США аннулировали ему визу: Сарган дала объяснение

29 марта появилась информация, что генпрокурору Юрию Луценко Соединенные Штаты аннулировали визу, поэтому его не пустили на самолет в эту страну в аэропорту Амстердама. Подчеркивалось, что глава ГПУ летел из Киева в США с пересадкой в столице Нидерландов. Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган назвала это "бредом".

Лидер общественного объединения "Народный контроль" и народный депутат Дмитрий Добродомов на своей странице в Facebook сообщил, что в аэропорту нидерландского Амстердама генпрокурору Юрию Луценко аннулировали американскую визу и не пустили его на самолет в США.

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"Если это правда, то такое действие наших американских партнеров – более чем красноречивое. Это может означать только одно – настоящая оценка так называемой "антикоррупционной борьбы". Очевидно, официальный ответ будет", – подчеркнул политик.

Кроме того, в комментарии ресурса "Вести" Добродомов объяснил, что лишение генпрокурора американской визы может быть связано "с давлением Вашингтона на Киев в вопросе запуска интеллектуальной системы проверок э-деклараций и с разблокировкой работы НАПК".

Сам же Юрий Луценко неоднозначно прокомментировал сообщение Добродомова в соцсети.

"Клиника там у вас без Мишико", – написал генпрокурор.

Сообщение Добродомова об аннулировании визы США генпрокурору и ответ Луценко

На вопрос нардеп сообщить что-то конкретное Луценко так и не ответил.

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган в свою очередь отметила, что Юрий Луценко никуда не вылетал и сейчас находится на рабочем месте, пишет "Обозреватель".

Какой бред ! И почему он должен был лететь в США с семьей? Ирина Степановна (жена Луценко – "24") все время находится на эфирах", – убеждает она.

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Кроме того, Сарган порекомендовала СМИ обратиться к самому Добродомову и выяснить почему он распространяет фейки.

"Если нардеп голосовал за антифейковое законодательство, то должен нести ответственность за свои слова", – подчеркнула пресс-секретарь генпрокурора.

Реакция Сарган на сообщение Добродомова относительно Луценко