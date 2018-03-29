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Нардеп заявив, що Луценка зняли з літака та США анулювали йому візу: Сарган дала пояснення

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Юрій Луценко нікуди не вилітав і ніхто йому віз не скасовував, – Сарган
Юрій Луценко нікуди не вилітав і ніхто йому віз не скасовував, – Сарган / Соцмережі

29 березня з'явилася інформація, що генпрокурору Юрію Луценку Сполучені Штати скасували візу, відтак його не пустило на літак до цієї країни в аеропорту Амстердама. Підкреслювалося, що очільник ГПУ летів з Києва до США з пересадкою у столиці Нідерландів. Речниця очільника ГПУ Лариса Сарган назвала це "маячнею".

Лідер громадського об’єднання "Народний контроль" і народний депутат Дмитро Добродомов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в аеропорту нідерландського Амстердама генпрокурору Юрію Луценко анулювали американську візу та не пустили його на літак до Сполучених Штатів.

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"Якщо це правда, то така дія наших американських партнерів – більш ніж промовиста. Це може означати лише одне – справжня оцінка так званої "антикорупційної боротьби". Вочевидь, офіційна відповідь не забариться", – підкреслив політик.

Крім того, у коментарі ресурсу "Вести" Добродомов пояснив, що позбавлення генпрокурора американської візи може бути пов’язаним "з тиском Вашингтона на Київ в питанні запуску інтелектуальної системи перевірок е-декларацій і з розблокуванням роботи НАЗК".

Натомість сам Юрій Луценко неоднозначно прокоментував допис Добродомова у соцмережі.

"Клініка там у вас без Мішіко", – написав генпрокурор.

Добродомов, Лкуценко, віза, США
Допис Добродомова про анулювання візи США генпрокурору та відповідь Луценка

На питання нардеп повідомити щось конкретніше Луценко так і не відповів.

Прес-секретар очільника ГПУ Лариса Сарган своєю чергою зазначила, що Юрій Луценко нікуди не вилітав і зараз перебуває на робочому місці, пише "Обозреватель".

Яка маячня!? І чому він повинен був летіти в США з сім'єю? Ірина Степанівна (дружина Луценка – "24") весь час перебуває на ефірах", – переконує вона.

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Крім того, Саргана порекомендувала ЗМІ звернутися до самого Добродомова та з’ясувати чому він розповсюджує фейки.

"Якщо нардеп голосував за антифейкове законодавство, то повинен нести відповідальність за свої слова", – підкреслила прес-секретар Генпрокурора.

Добродомов, Лкуценко, віза, США
Реакція Сарган на допис Добродомова щодо Луценка

Теги: Новини України Новини політики Новини США Юрій Луценко ГПУ Нідерланди Дмитро Добродомов
Джерело: 24 Канал
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