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Телеканал новостей 24 Блоги Дід Панас
Дід Панас

Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?

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ЛГБТ-парад у Києві
ЛГБТ-парад у Києві / Вести

Нещодавно, якщо не помиляюсь, в Кельні засудили до довічного ув'язнення без права перегляду одного нещасного біженця з арабської країни, який зґвалтував та втопив дівчину.

Так от, в своєму останньому слові він цілком щиро висловив повне нерозуміння, за що його взагалі карають – це ж була, зрештою, просто якась там жінка!

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Скажіть, любі мої, адже ж вас від цього пересмикує, чи не так? Одразу стискаються кулаки й кортить принаймні написати про отих клятих виповзнів з якоїсь там зачуханої пустелі, яким нема місця в цивілізованому суспільстві й яких не слід підпускати до людей на відстань, як той казав, від пекла до господи. Кортить же ж?

А тепер скажіть мені, будь ласка: чому деякі з вас кажуть, що кляті менти побили патріотів, які всього-навсього намагалися відлупцювати якихось там пі**расів (і не треба, заради всього святого, кривити душею та казати – мовляв, вони були мирні-премирні, такі собі янголи, й нікого бити не хотіли – досвід минулих років та навіть місяців, коли проривалися та били, кого вважали ворогами, є доволі промовистим)?

Як на мене – нехай марширують геї. Нехай марширують православні бабусі (теж нещодавно марширували, до речі, й чомусь ніхто не виявився настільки запеклим атеїстом, аби рватися їх за це побити).

Нехай марширують навіть оті птєнци гнізда міхуйлова, хоча мені, відверто кажучи, так вже кортіло їм натовкти їх пики за використання "Качі" та труну, на якій всівся оператор, аби впіймати вигідний ракурс...

Зупиняти слід нациків та комуністів – обидві ідеології в Україні заборонені, тож вони не мають права на свої ганебні ходи. А всі інші – най собі ходять. До речі, деякі з них, може, в цьому випадку взагалі не ходитимуть, бо їм нараховують не за участь, а за отримані синці й красиву телекартинку валки. Не думали про таке?

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Автор: Дід Панас
Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Публикации Скандал ЛГБТ Столкновения в Киеве
Источник: Дід Панас
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